媽Power！阿嬤練半年登台全場歡呼　辣媽團分身追夢

文／APP活動小組

《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動持續發燒！母親節將至，介紹本屆兩團媽媽舞團：Silver Crew 潮銀舞團、Asian Mama。雖然兩個舞團都未通過初選，但媽媽們初賽充滿自信的表眼，也給現場觀眾評審帶來萬分的感動。

Silver Crew 潮銀舞團

「Silver Crew潮銀舞團」是本屆參賽者當中最年長的參賽舞團，他們是由一群65歲以上、熱愛街舞的的長輩們所組成。這批充滿活力的人生前輩們，來自屏東縣社區照顧關懷據點，因著社會處近年舉辦的「銀閃閃青銀共舞」活動而與街舞結下了不解之緣，並且在去年8月組成了潮銀舞團。

本次人氣投票活動一直高居前二的PingTung Force，就是一直在參與推動「銀閃閃青銀共舞」的熱血團隊。在青、銀兩世代的共同努力下，「Silver Crew潮銀舞團」透過為期半年的密集特訓，終於登上了臺大盃這個全台最大的排舞殿堂競賽。雖然阿嬤們未能晉級決賽，但初賽表演完畢的那瞬間，全場爆出熱烈掌聲，已經足以讓人明白舞蹈的熱血與激情。

Asian Mama

今天要介紹的另一個舞團Asian Mama，團員有芭蕾舞老師、鋼琴老師、工程師、家庭主婦，他們都有個共通點，那就是都已是數個小孩的媽媽。來自新竹的Asian Mama，在工作、家庭、打小孩（？）之餘，透過舞蹈找回自信與熱情。

切換不同身分就像穿梭在平行宇宙，Asian Mama再忙也要出來辣舞，只因她們：「想告訴孩子追求夢想never too late！越瘋越可愛！越熱愛越精彩！」

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