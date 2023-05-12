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媽Power！阿嬤練半年登台全場歡呼　辣媽團分身追夢

文／APP活動小組

《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動持續發燒！母親節將至，介紹本屆兩團媽媽舞團：Silver Crew 潮銀舞團Asian Mama。雖然兩個舞團都未通過初選，但媽媽們初賽充滿自信的表眼，也給現場觀眾評審帶來萬分的感動。

Silver Crew 潮銀舞團

「Silver Crew潮銀舞團」是本屆參賽者當中最年長的參賽舞團，他們是由一群65歲以上、熱愛街舞的的長輩們所組成。這批充滿活力的人生前輩們，來自屏東縣社區照顧關懷據點，因著社會處近年舉辦的「銀閃閃青銀共舞」活動而與街舞結下了不解之緣，並且在去年8月組成了潮銀舞團。

本次人氣投票活動一直高居前二的PingTung Force，就是一直在參與推動「銀閃閃青銀共舞」的熱血團隊。在青、銀兩世代的共同努力下，「Silver Crew潮銀舞團」透過為期半年的密集特訓，終於登上了臺大盃這個全台最大的排舞殿堂競賽。雖然阿嬤們未能晉級決賽，但初賽表演完畢的那瞬間，全場爆出熱烈掌聲，已經足以讓人明白舞蹈的熱血與激情。

Asian Mama

今天要介紹的另一個舞團Asian Mama，團員有芭蕾舞老師、鋼琴老師、工程師、家庭主婦，他們都有個共通點，那就是都已是數個小孩的媽媽。來自新竹的Asian Mama，在工作、家庭、打小孩（？）之餘，透過舞蹈找回自信與熱情。

切換不同身分就像穿梭在平行宇宙，Asian Mama再忙也要出來辣舞，只因她們：「想告訴孩子追求夢想never too late！越瘋越可愛！越熱愛越精彩！」

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧

▲▼臺大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

快來參與《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，藉由APP線上投票為你喜愛的隊伍熱血應援！即日起至5/19，進入新聞雲App參與人氣投票，每人每天10票，每一票都算一次抽獎機會。就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭、哈根達斯迷你杯冰淇淋等百項好禮！天天參與投票，中獎機會就越大喔～

▲▼

▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機等100項好禮。（圖／活動小組）

．有我認識的舞團，馬上來投票►►►

．這個舞團好酷喔，一定要每天投票幫他們加油►►►

．我想抽手機及喇叭，手刀來投票►►►

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