去年初選就止步　新秀舞團半年奪四獎　直闖臺大盃決賽

文／APP活動小組

《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，總票數已累積到40萬！雖然初賽已經告一段落，但人氣之爭仍在持續發酵。今天要來為一支晉級決賽隊伍拉票，他們是第二次登上臺大盃舞台，去年止步於出賽，今年蛻變得更耀眼的──宜蘭泰雅妹妹（隊伍編號11）。

▲臺大盃熱舞大賽參賽隊伍「宜蘭泰雅妹妹」。（圖／宜蘭泰雅妹妹提供）

「宜蘭泰雅妹妹」去年首次參賽時，部分成員還是高中生，以幾乎塞滿舞台的Mega Crew大陣仗，外加特有的強烈原民舞蹈元素，給大家帶來深刻印象，他們自嘲說：「去年的我們帶著整村的人來比賽。」

整齊一致的舞蹈今年依然不變，人數雖然略少了，然而編舞風格與隊形變換也擺脫大陣仗的束縛。人數仍保持相當的大量，但整體變得更為俐落、靈活。舞蹈整齊又流暢，核心的原民元素也更為深化，可看度大大提升，可見過去一年團隊整體有了大幅成長。

「宜蘭泰雅妹妹」在2022年下半年大放異彩，先後於原民盃流行舞蹈大賽拿下大專高中組冠軍、新光盃評審特別獎、捷運盃街舞大賽排舞賽ADULT組亞軍、中正盃全國街舞錦標賽季軍。值得一提的是，首次跨出學生組越級打怪的「宜蘭泰雅妹妹」，在新光盃、捷運盃這些大賽中，都突破自我拿下較以往更加的成績。

▲宜蘭泰雅妹妹去年參賽影片，Mega Crew大陣仗令人印象深刻。

以宜蘭為據點的「宜蘭泰雅妹妹」，在曼達老師的帶領下，培養了許多優秀年輕舞者，強大的凝聚力在各年齡層都頗具成果。今年二度參賽的他們，終於闖進臺大盃熱舞大賽的決賽，這個愈來愈茁壯的舞團在未來將愈來愈值得期待，如他們在自介所言：「今年我們將全面升級，請大家期待一下，跟我們一起進入原民之旅。」

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