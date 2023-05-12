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《海污法》修正草案三讀通過！　柯建銘：感謝立院不分朝野支持

▲▼《海洋污染防治法》三讀通過，民進黨立法院黨團總召柯建銘、海洋委員會主委管碧玲（左一）、行政院秘書長何佩珊副（左二）海洋委員會海洋保育署長黃向文（左三）。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

▲《海洋污染防治法》三讀通過，民進黨立法院黨團總召柯建銘、海洋委員會主委管碧玲（左一）、行政院副秘書長何佩珊（左二）海洋委員會海洋保育署長黃向文（左三）。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

記者詹宜庭／台北報導

立法院會今（12日）三讀通過《海洋污染防治法》修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，能在一個多月內的時間通過，除了要感謝立法院不分朝野的支持外，最大的功臣就是現任的海委會主委管碧玲。此外，他也強調，儘管現在分處行政與立法兩端，但他相信，為國家做事，為人民服務的心，到哪裡都是一樣的。

柯建銘表示，《海洋污染防治法》修正草案今日在立法院三讀通過了，這是自民國89年實行來，最大的通盤修正。《海洋污染防治法》 修正草案於今年3月30日在行政院長陳建仁主持所主持的行政院院會中通過並送進立法院，能在一個多月內的時間通過，除了要感謝立法院不分朝野的支持外，最大的功臣，就是現任的海委會主委管碧玲。

柯建銘指出，管碧玲今年1月31日上任時就向行政院政務委員等人說明，加速海洋相關法制修法進程，以推動國家海洋之治理，隨後也持續向立法院朝野各黨團溝通協調。憑藉她在立法院累積的論述、協調整合能力，以及對海洋保育以及完善國家制度的熱情與毅力，讓海洋污染防治法修正案，能夠在如此短的時間內，於立法院三讀通過。

柯建銘說，這次的修正案，將事前防範的精神納入條文當中，透過徵收海洋污染防治費、成立海洋污染防治基金，專款用於全國海洋污染防治工作，並針對部分罰則酌情加重，以達嚇阻違法污染行為之效果，提升各界對海洋污染防治的重視。

「很高興今天，能夠和在立法院的老同事並肩作戰，一起將台灣的海洋保育向前推進一大步。」柯建銘強調，儘管現在分處行政與立法兩端，但他相信，為國家做事，為人民服務的心，到哪裡都是一樣的，這就是民進黨的價值。

對於《海洋污染防治法》修正草案三讀通過，管碧玲表示，非常感謝朝野政黨的支持，柯建銘在該法出行政院會的關鍵處發揮臨門一腳的力量，今天更是在立法院守著三讀程序；時代力量立法院黨團總召邱顯智、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也都是全力支持，相關提案願意用附帶決議來取代；國民黨立法院黨團總召曾銘宗在簽署協商結論的時候，也二話不說給予支持，令她印象深刻。

管碧玲說，「海洋之愛，超越黨派」是這次過程中最深刻的體會，法案審理可以這麼順利，其實是少有的，非常感謝內政委員會召委莊瑞雄與所有委員迅速完成子法，責無旁貸。

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