快訊／柯建銘還原買疫苗真實時間軸　喊話郭台銘：別為選舉邏輯錯亂

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日突緊咬蔡政府卡關BNT疫苗採購，更將矛頭指向時任總統府秘書長李大維。對此，曾協助郭台銘向BNT洽購疫苗的民進黨立法院黨團總召柯建銘10日還原時間軸，直指自己在2021年5月23日接到郭台銘來電，直至6月14日之間，郭台銘、李大維與自己密切聯繫，當時洽購疫苗遭阻是因為中共，且個人不能買，並沒有郭台銘所指控之事，感謝郭台銘為了救人所做的努力，但對於郭為了選舉邏輯錯亂感到遺憾。

民進黨立法院黨團今天上午舉行「政府心存感謝，郭董霸道污衊」記者會。柯建銘會中指出，2021年5月23日郭台銘打電話給自己，同時聯繫同為老朋友的李大維，很感謝郭台銘為了救人所做的努力，而且可以很清楚知道，當初郭台銘的意志非常堅定，不過，很遺憾看到，前幾天郭台銘指控李大維傳話「總統說不要買」，這個郭台銘要好好解釋一下。

柯建銘表示，今日有平面媒體報導，李大維和自己都說過類似的話，不過，這句話的當事人從頭到尾只有郭台銘一人，實際上，當時大家都是懷抱共同意志，希望把事情完成，就連6月14日端午連假期間，郭台銘、李大維和自己依舊持續聯絡，針對其中的政治、法律問題談清楚，「（買疫苗）不是到超商買東西」。

柯建銘直指，因為過去有與BNT談判的經驗，當時因為中共介入，所以採購疫苗的進度停下來；6月16日即有信件指疫苗只能由政府買，實際上，全世界沒有疫苗是賣給個人的，因為打下去要有政府來負責、處理這個事情，這是不爭的事實，並沒有郭台銘所稱所謂「不要再買了」的事情。

柯建銘也說，整段過程中，政府與郭台銘一起努力，但郭台銘為了選舉邏輯錯亂，希望郭冷靜回想，不要讓好事變成壞事。他強調，台灣走出百年大疫，是所有人共同努力的結果，疫情過後，國家要往前走，不該為了選舉做不實抹黑和攻擊，這是何其不道德，用這種事情做政治操作，只是適得其反。