管碧玲就任將滿百日！　預告《海污法修正草案》一週內通過三讀

▲海委會主委管碧玲。（圖／海委會提供）



記者詹宜庭／台北報導

行政院海洋委員會主委管碧玲自2023年1月31日就職上任，至明日便屆滿100天。今日管碧玲透過臉書發文預告，未來一週內，快則5月12日、慢則5月16日，《海洋污染防治法修正草案》將獲得立法院三讀，而新的法案則包括設置海污基金、強化污染的管理、全面提升罰則、建立吹哨者制度、即時接軌國際等5大主軸。

管碧玲表示，今天是她就職第99天，北上走訪立法院，拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召曾銘宗，並致電向時代力量立法院黨團總召邱顯智、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠一一致謝，感謝朝野政黨支持，讓《海洋污染防治法》在委員會協商階段就取得共識，完成簽署。

管碧玲說，程序委員會已將該法列入下週院會議程，未來法案三讀順序快則5月12日、慢則16日，「嶄新的《海洋污染防治法》就會誕生了！」她強調，《海污法》條文61條，全案修正69條，可謂大修法，而新的法案包括設置海污基金、強化污染的管理、全面提升罰則、建立吹哨者制度、即時接軌國際等5大主軸。

此外，管碧玲補充，目前她已開始溝通《海洋產業發展條例》，她說，該法案是在海洋產業發展過程中，帶入海洋保育價值與量能的法案，海委會在107年4月28日成立後，並非掌理所有海洋事務工作之權限，而是被定位為政策協調統合機關，所以發展海洋產業的權責仍分屬於各目的事業主管機關。

不過，管碧玲表示，若《海產條例》未通過，海洋產業照樣在各部會權責下蓬勃發展方興未艾，海委會沒有將保育價值帶入產業發展過程的角色；相反的，若立法通過，海委會將能帶著海洋保育價值，進入海洋產業發展的介面，「今天陸續和幾個黨團溝通，讓立法意旨可以得到支持，希望很快可以看到好的結果。」