立法院將設「擴建委員會」　游錫堃：這屆把地點定下來就功德圓滿

▲游錫堃3日下午召集朝野黨團協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

立法院長游錫堃今（3日）召集朝野黨團協商「立法院擴建基地評選分析報告」，會中朝野同意成立「國會擴建暨監督委員會」進行討論，並由游錫堃擔任召集人。由於該屆立委任期僅到2024年1月底，游錫堃表示，這屆是要選地點，工程部分由下屆立委、院長跟副院長規劃，如果這屆把地點定下來，就功德圓滿。

今朝野協商首個研商主題為立法院總務處函送的「立法院擴建基地評選分析報告」，由游錫堃先宣讀協商結論草案，指各黨團同意「國會擴建暨監督委員會」進行討論，以副院長為召集人，其餘委員依政黨比例，民進黨團推派6人、國民黨團推派4人，民眾黨團及時代力量黨團各推派1人組成，名單請於5月18日中午12時前送議事處彙整，逾時視同放棄。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團大方向支持，但因為游錫堃長期參與擴建案，所以建議委員會召集人該由游擔任，若太晚遷建，成本越高，合適的地點也會更少。

民進黨團總召柯建銘說，立法院30年來或多或少討論擴建案及遷建案，不可否認游錫堃在擴建案花最大苦心；立法院

除了廳舍外，還有很多軟體需要改進 ，這次成立「特種委員會」下不為例。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，時代力量黨團支持成立國會擴建規劃暨監督委員會，也支持游錫堃擔任召集人；至於適合的地點，時力認為要有廣大腹地空間、便捷交通、高度意涵等特點，所以依此前提，建議中正紀念堂是合適地點。

民眾黨團幹事長張其祿表示，民眾黨團支持這件事，希望快一點進行；之前游錫堃組成諮詢委員會，有7次的專案小組跟6次審議，也把地點都選出來了，但因「屆期不連續」，希望成立委員會後，能提出幾個可行場址，並把政策方向定下來，再交由全院表決。

立法院總務處說，未來特種委員會名稱原則上會進入規劃、設計階段，加個監督，是要該委員會監督未來要成立的工作小組，包括總務處、議事處等幕僚小組，把這些工作做完後，送到委員會給委員審議，接著再交付朝野協商、再送到大會，所以監督的意義在此。

游錫堃說，這屆是要選地點，工程部分由下屆立委、院長跟副院長規劃，如果這屆把地點定下來，就功德圓滿，所以這委員會是選地點而已。

最後朝野黨團達成共識，同意依政黨比例成立「國會擴建規劃暨監督委員會」進行討論，並推舉游錫堃為召集人。