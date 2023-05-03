　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院將設「擴建委員會」　游錫堃：這屆把地點定下來就功德圓滿

▲游錫堃3日下午召集朝野黨團協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲游錫堃3日下午召集朝野黨團協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

立法院長游錫堃今（3日）召集朝野黨團協商「立法院擴建基地評選分析報告」，會中朝野同意成立「國會擴建暨監督委員會」進行討論，並由游錫堃擔任召集人。由於該屆立委任期僅到2024年1月底，游錫堃表示，這屆是要選地點，工程部分由下屆立委、院長跟副院長規劃，如果這屆把地點定下來，就功德圓滿。

今朝野協商首個研商主題為立法院總務處函送的「立法院擴建基地評選分析報告」，由游錫堃先宣讀協商結論草案，指各黨團同意「國會擴建暨監督委員會」進行討論，以副院長為召集人，其餘委員依政黨比例，民進黨團推派6人、國民黨團推派4人，民眾黨團及時代力量黨團各推派1人組成，名單請於5月18日中午12時前送議事處彙整，逾時視同放棄。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團大方向支持，但因為游錫堃長期參與擴建案，所以建議委員會召集人該由游擔任，若太晚遷建，成本越高，合適的地點也會更少。

民進黨團總召柯建銘說，立法院30年來或多或少討論擴建案及遷建案，不可否認游錫堃在擴建案花最大苦心；立法院
除了廳舍外，還有很多軟體需要改進 ，這次成立「特種委員會」下不為例。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，時代力量黨團支持成立國會擴建規劃暨監督委員會，也支持游錫堃擔任召集人；至於適合的地點，時力認為要有廣大腹地空間、便捷交通、高度意涵等特點，所以依此前提，建議中正紀念堂是合適地點。

民眾黨團幹事長張其祿表示，民眾黨團支持這件事，希望快一點進行；之前游錫堃組成諮詢委員會，有7次的專案小組跟6次審議，也把地點都選出來了，但因「屆期不連續」，希望成立委員會後，能提出幾個可行場址，並把政策方向定下來，再交由全院表決。

立法院總務處說，未來特種委員會名稱原則上會進入規劃、設計階段，加個監督，是要該委員會監督未來要成立的工作小組，包括總務處、議事處等幕僚小組，把這些工作做完後，送到委員會給委員審議，接著再交付朝野協商、再送到大會，所以監督的意義在此。

游錫堃說，這屆是要選地點，工程部分由下屆立委、院長跟副院長規劃，如果這屆把地點定下來，就功德圓滿，所以這委員會是選地點而已。

最後朝野黨團達成共識，同意依政黨比例成立「國會擴建規劃暨監督委員會」進行討論，並推舉游錫堃為召集人。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
新竹女駕駛「禮讓行人」遭開單！聽取締原因傻眼：我心好痛
快訊／台版柬埔寨驚爆警界涉案！派出所所長一身黑衣畫面曝光
快訊／台版柬埔寨驚爆「黑白兩道勾結」！派出所所長洩密給詐團
快訊／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐
LINE「這功能」讓他翻白眼！　一票超有感
快看包裝！好市多「2效期冷凍藍莓」須立即停止食用
台南男墜樓慘死！1人跑下樓1人機車接應　警方追緝中
快訊／馬國賢當爸了！　才娶小20歲老婆2周爆喜訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院將設「擴建委員會」　游錫堃：這屆把地點定下來就功德圓滿

日本自民黨青年局長鈴木憲和訪台　蔡英文4日總統府接見

郭台銘拋「1縣市1核電廠」　鄭文燦：不太可能

鳳翔專案首架F-16V延到2024第3季出廠　國防部：但能如期全數交機

無人機國家隊長羅正方「盼美國生產線建在台灣」　危急時可自給自足

民眾黨批鄭運鵬徵才資訊不透明　他一句打臉：沒徵人當然沒資料啊！

政府擬開放加拿大牛肉進口　呂玉玲提1質疑：會不會是一場騙局？

總統府歡迎日本前參議院議長山東昭子訪台　蔡英文4日接見

快訊／郭台銘認了被嚇到！　長文訴心聲「我不可能那麼無知」

中國修法擴大解釋「間諜」　陳建仁：民眾過去一定要很小心

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

立法院將設「擴建委員會」　游錫堃：這屆把地點定下來就功德圓滿

日本自民黨青年局長鈴木憲和訪台　蔡英文4日總統府接見

郭台銘拋「1縣市1核電廠」　鄭文燦：不太可能

鳳翔專案首架F-16V延到2024第3季出廠　國防部：但能如期全數交機

無人機國家隊長羅正方「盼美國生產線建在台灣」　危急時可自給自足

民眾黨批鄭運鵬徵才資訊不透明　他一句打臉：沒徵人當然沒資料啊！

政府擬開放加拿大牛肉進口　呂玉玲提1質疑：會不會是一場騙局？

總統府歡迎日本前參議院議長山東昭子訪台　蔡英文4日接見

快訊／郭台銘認了被嚇到！　長文訴心聲「我不可能那麼無知」

中國修法擴大解釋「間諜」　陳建仁：民眾過去一定要很小心

孟耿如心疼黃子佼「熬夜寫作被亂改」　批《天下》不尊重創作者

大巨人時代？Caps奇招「納帝魯斯」中路引討論...賽後Faker也開練

財神爺明聖誕！想發財沒先拜「祂」恐沒效果

郭台銘喊1縣市1核電、批台電壟斷電力　經濟部回應了

每天吃家裡煮！他膽固醇超標　「1烹調方式」惹禍：不少人這樣吃

快訊／台版柬埔寨驚爆警界涉案！派出所所長一身黑衣畫面曝光

烏克蘭「赫爾松超市」遭俄軍轟炸　當局宣布宵禁58小時

快訊／國2東向自小客「燒成火球」　駕駛急逃生...後方回堵

「美妝帝國」SEPHORA官網撤台！5月11日前都還能買、未來點數只能出國用

快訊／台版柬埔寨驚爆「黑白兩道勾結」！派出所所長洩密給詐團

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

政治熱門新聞

人夫議員「周旋三女」全直擊！　趕攤疼舊愛擁新歡

即／疑回應郭台銘道歉！韓國瑜晚間發聲了

無法陪吳淑珍過母親節　陳致中說話了

快訊／「國民黨5月總統候選人會出爐」　朱立倫：最強名單沒有我

郭韓世紀大和解　他曝格局高下立判

人夫議員「4位緋聞女友」　一次看

國民黨通過12位立委提名　徵召李明璇、陳以信戰南部

快訊／侯友宜出手協調！　國民黨港湖立委派李彥秀出馬

柯文哲談低薪：有些系教出的學生沒價值

快訊／周旋3女「同天約會舊愛新歡」　吳志剛道歉：與2女都是朋友

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

人夫議員「神祕新歡」曝光！　質詢前空檔幽會全直擊

低薪因「學生沒價值」？　柯文哲不認失言：被抓語病來搞

郭台銘向韓國瑜道歉！力邀：希望能並肩作戰

更多熱門

相關新聞

國民黨團反批行政院「證明把手伸進NCC」　不排除夜宿抗議鏡電視案

國民黨團反批行政院「證明把手伸進NCC」　不排除夜宿抗議鏡電視案

通傳會（NCC）今（3日）審查《鏡電視》上架案與相關董監事與負責人變更等案，國民黨立法院黨團上午到場抗議，一度佔領審查會的會議室，行政院則透過新聞稿表達譴責。對此，國民黨團總召曾銘宗表示，新聞稿怎麼會是由行政院代發？這證明行政院把手伸進NCC。另外，曾銘宗更透露，國民黨團就等NCC主委陳耀祥出面講清楚，假設要僵持到晚上，「我們就送睡袋來陪他」，將奉陪到底。

快訊／曝侯友宜最有可能獲徵召　曾銘宗：不過非內定

快訊／曝侯友宜最有可能獲徵召　曾銘宗：不過非內定

憂換護照人潮釀民怨　羅致政建議開放立院

憂換護照人潮釀民怨　羅致政建議開放立院

中國修法擴大解釋「間諜」　蔡明彥示警

中國修法擴大解釋「間諜」　蔡明彥示警

陳水扁北上陳情蔡英文　1009字請願書內文曝

陳水扁北上陳情蔡英文　1009字請願書內文曝

關鍵字：

立法院擴建曾銘宗柯建銘陳椒樺張其祿游錫堃

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

Nike經典鞋打4折

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面