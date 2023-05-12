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中正萬華立委初選「禮讓」于美人？　藍北市黨部曝時程

記者黃翊婷／綜合報導

主持人于美人日前宣布以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，國民黨台北市黨部原本要在昨日（11日）公布中正萬華立委初選規範，但並未如期公告，甚至傳出可能會取消初選，禮讓于美人。對此，于美人並未公開回應；國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也否認此事，強調初選只是延後，不會取消，也沒有禮讓的打算，一切將在下周徵召總統參選人確定之後公布。

▲▼「郭台銘有話對你說」台北場，嘉賓于美人 。（圖／記者李毓康攝）

▲于美人對於「禮讓」一說，目前尚未做出回應。（資料照／記者李毓康攝）

于美人4月20日對外宣布以無黨籍身分參選中正萬華區立委，強調自己是「萬中選一黨」；對於外界好奇是否會進軍國會與民眾黨主席柯文哲合作，她表示，「我不是總批發，也不是總代理，每一個政黨的理念，我認同的是單一議題，請不要把我包裹式丟到一個人身上。」

在于美人表態參選之後，民進黨議員吳沛憶也表明願意投入中正萬華區選戰，希望能用年輕的力量改變地方。國民黨方面，議員鍾小平、郭昭巖也相繼表態參選。

然而，國民黨台北市黨部原本預定要在11日公布中正萬華區立委初選規範，卻沒有如期公告，甚至傳出黨中央希望取消初選，禮讓給于美人，就連總統參選人之位似乎也有意「禮讓」給鴻海集團創辦人郭台銘。

根據《中國時報》報導，鍾小平與郭昭巖得知此事後都明確表示反對，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也否認此事，強調初選只是延後，不會取消，也不會禮讓，重啟程序以及時間，將在下周國民黨徵召總統參選人確定之後公布。

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