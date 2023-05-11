獨／侯友宜鬆口「深化國際關係」　 訪美時機曝：最晚不超過9月

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜被視為2024國民黨總統熱門人選，外界高度關心其訪美行程。侯友宜今（11）日受訪未否認訪美計畫，更語帶玄機稱「跟國際友人深化關係，大家該努力攜手共進」。近侯人士私下表示「侯市長準備好訪美了！」據掌握，時間點就落在9月前後，美國參眾兩院及新北市議會休會期間。黨內人士直言，10月起就會進入總統大選政治攻防白熱化的階段，總統候選人訪美「最晚就是9月，不能再拖了！」

針對訪美行程，侯友宜昨天在新北市議會接受民進黨議員戴瑋姍質詢，侯起初表示「沒有規劃」，但後來稱，「國際交流都在做，大家常常跟國際交往，不是只有跟美國」。今天侯友宜接受媒體聯訪，再度被問到訪美行程，而他這次並未否認，反而語帶玄機說，「中華民國每個國民及每個官員都有責任，在國際局勢困難下，能夠跟國際友人深化關係，創造更多對話，這是大家該努力攜手共進的。」

近侯人士私下直言，侯友宜「準備好訪美了」，並透露日前侯曾祕密會晤美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush），對方對侯贊不絕口，認為侯是可以信任的人，故承諾會協助安排會晤美國政界、學界要角。一位新北市府人士亦證實，侯私下確實會晤了卜睿哲，雙方就許多重要議題交換意見，並達成許多重要共識。該人士特別強調，侯獲得提名之後，「一定會訪美」。

▲美國參眾兩院的議程表，整個8月休會至9月初。（圖／讀者提供）

據掌握，侯友宜預計9月訪美。一位具有涉外經驗、熟悉美國政情的黨內人士表示，美國參眾兩院今年7月29日休會，參議院休到9月4日、眾議院休到9月11日；按照過往經驗，休會之初國會議員們都各自返回選區，但到8月底就會陸續返回國會準備開議；而美國政府官員在國會休會期間也比較多空檔能安排會晤。該人士因此表示，9月前後訪美可能性很高，因為較容易安排會晤到國會議員及行政官員。

新北市府人士指出，侯友宜向來以「安內」為原則，不會在新北市議會有重要會議時出訪，例如2019年訪問歐洲就是在新北市議會休會期間；今年4月訪問新加坡，也是在議會開議之前。該人士表示，今年8月份新北市議會休會，故侯友宜於8月底出發訪美、9月初結束返台，「應該就是這個時間點」。

黨內人士坦言，民眾黨主席柯文哲4月已經訪美，民進黨總統提名人副總統賴清德預估應該會在8月中旬，參加我南美洲友邦巴拉圭總統就職典禮時，以過境外交形式訪美，若國民黨總統候選人沒有訪美，以選戰角度而言，勢必被操作「反美賣台」，美國「疑侯論」也將甚囂塵上，恐重演2019年韓國瑜未訪美的景況，所以這次黨籍總統候選人訪美勢在必行。至於會否拖至10月才訪美？這位黨內人士說，「最晚就是9月，不能再拖了！因為10月起就會進入總統大選政治攻防白熱化的階段，拖到那時才訪美，對選情會很不利。」

黨內人士並強調，訪美絕對不是外傳的「面試」，因為美方早就掌握候選人的背景資料，根本沒必要面試；所以訪美的意義在於美國總統對台灣總統候選人的偏好，看出美方想要「壓寶」哪個候選人，而觀察點就是看美方的接待規格以及會晤到哪些重量級人士。