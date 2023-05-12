今天媽祖生日！4生肖運勢超旺　屬鼠者「多看、多聽、少說話」

▲媽祖聖誕日，四大生肖運勢旺。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

今（12日、農曆３月23日）為「天上聖母」媽祖的壽誕日，各地媽祖廟舉辦祝壽典禮、遶境或進香活動，堪稱宗教盛事之一。對此，民俗專家謝沅瑾點名屬羊、屬蛇、屬狗者、屬虎者有貴人提攜，帶旺整體事業，左右逢源將準備一飛沖天；不過他也提醒有四生肖要注意厄運纏身。

根據《橘世代》報導，謝沅瑾表示，媽祖作為海上的守護神本來負責保護漁民和確保航海安全。隨著時間的推移，媽祖的職責逐漸擴展，包括健康、事業、家庭、婚姻和農事等各個領域。如今，民眾向媽祖祈禱已經成為日常生活的一部分，尤其對於從事航海、漁業和船隻相關行業的民眾來說，可以趁這一天前往媽祖廟祈求保佑，希望身體健康、工作順利、平安無事。

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謝沅瑾進一步分享，媽祖生日這個月份中，四大生肖有機會迎來好運。首先，屬羊者在這個月將受到貴人的扶持，機遇處處，運勢容易得到提升；其次，屬蛇者享有非常強大的貴人運，從事各種事業都具有良好的發展潛力；屬虎者同樣擁有非常強大的貴人運，這將帶動他們在工作方面的財運；最後，屬狗者也有非常強的貴人運，帶動工作方面的財運。

然而，謝沅瑾也示警，有一些需要留意的生肖。例如，屬鼠者在這個月可能會遇到與他人意見不合、溝通不良的情況，建議他們多觀察、多聆聽，少說話；屬牛者在這個月要特別注意防範金錢損失，因為一時的疏忽可能會導致突發情況和連帶損失的產生。

謝沅瑾提醒，屬兔者在這個月的情緒波動較大，容易與他人發生口角紛爭，需要特別注意與人溝通的方式；屬馬者也可能出現與他人競爭或摩擦的現象，因此要保持冷靜，控制好情緒，以免產生不良影響。