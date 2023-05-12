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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／郭台銘、侯友宜握手合體！現身板橋慈惠宮　同喊「媽祖看我長大」　

記者崔至雲／新北報導

今（12）日是農曆3月23日天上聖母聖誕，鴻海集團創辦人郭台銘及新北市長侯友宜一早分別到板橋慈惠宮參拜，兩人約在7:40左右在廟前廣場握手合體。此次是郭台銘表態爭取國民黨2024總統大位後，兩人首度同台。兩人準備點起馬炮時也有說有笑，氣氛愉快。

▲新北市長侯友宜侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘一早約6:30就抵達慈惠宮，致詞時提到他從小在這邊長大，「這是我的根、我的源」，適逢聖母聖誕，他特地來參加媽祖繞境，希望兩岸和平、台灣經濟繁榮、帶給台灣未來新世代新和平跡象。隨後參拜完就上樓休息。

▲新北市長侯友宜侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜約在早上7:30抵達，抵達後先進行參拜並致詞。侯提到，今天是媽祖生日，希望媽祖遶境祈福，讓新北市平安、讓國家太平、風調雨順，「我出生的時候整天也在廟口，媽祖看我長大，媽祖保佑我長大的地方，來到北部，媽祖的心疼惜每一個人」，希望大家用這樣心情團結一起走，他常說，台灣小小應該不分你我族群政黨讓國家越來越好。

致詞完後，郭台銘則現身廟前，郭、侯兩人合體，兩人見面先握手致意，兩人臉上充滿笑容，郭戴著寫著中華民國及國旗的藍色棒球帽，侯則身穿以往寫著「new Taipei city」外套，兩人最後則在主委賴春穆帶領下，一同點起起馬炮。

不過兩人離場後，記者分別上前問到剛剛是否有與對方談什麼？兩人則有默契的不回應，隨後侯友宜則先離開，郭台銘則上競選車陪同媽祖遶境。

▲新北市長侯友宜侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）
 

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