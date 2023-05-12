「大家支持你還是侯友宜？」　郭台銘大笑握記者手：媽祖生日其他不談

記者崔至雲／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘及新北市長侯友宜今（12）日一早在板橋慈惠宮合體，兩人不僅有說有笑，最後也在主委賴春穆帶領下，一同點起起馬炮。會後郭台銘在等待媽祖起駕時間，記者上前問到，「剛剛有跟侯市長說什麼嗎？」「近期有跟柯市長見面嗎？」他均沒有回答。媒體問到，今天現場很多信眾「是支持你？還是侯市長？」郭台銘則大笑，並握著記者說「今天是媽祖生日什麼都不能談」。

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）



今（12）日是農曆3月23日天上聖母聖誕，郭台銘及侯友宜兩人合體，此次是郭台銘表態爭取國民黨2024總統大位後，兩人首度同台，兩人有說有笑，氣氛愉快。兩人在放完起馬炮後，侯友宜先離開，郭台銘則先到後方等待媽祖遶境。

記者上前問到「請問剛剛有事市長講什麼嗎？」郭微笑並微微搖頭，記者問，「有跟柯市長見面嗎？」郭仍微笑，不發一語，記者再問，「今天晚上造勢有準備好嗎？」，郭台銘回應，「晚上不是造勢，晚上是對鄉親的一個…同學、好朋友、大家一起慶祝媽祖生日的聚會」。

此時隨扈也在郭台銘身後說，「不好意思喔！今天董事長其他問題他都不會回應喔」，另有媒體問到，「剛剛有看到很多老朋友嗎？這些人都認識嗎？」郭回，「差不多年紀的人都認識啦」、「厝邊啦！」媒體追問「那你覺得大家支持你？還是侯市長？」此時郭台銘大笑，並握著蹲在地上記者的手，並回「今天是馬祖生日什麼都不能談」、「要起駕了！起駕了！謝謝！謝謝！」。



