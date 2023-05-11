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12生肖下半年職場運勢大揭密！屬鼠超級旺、屬兔升官爛桃花跟著來

文／Workworks職場人

職場人們知道自己的事業（官祿宮）的運勢如何嗎？無論是近期想轉職、找新工作，或是在職場上尋求更好的發展，本篇編輯將分享〈簡少年現代生活改運書〉，一次將「十二生肖」的職場運勢告訴大家！

＃生肖「鼠」：工作運旺，累積技術被看見

生肖屬「鼠」的職場人們，下半年將會是「工作運很強旺的一年」！專業命理老師分享屬「鼠」的官祿宮是太陰星化科，象徵著「你累積已久的技術終於被看見」，且有趣的地方是鈴星暗和著一顆火星，整理來說就是工作運非常旺，將會是有所收穫的一年唷（羨慕）！

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＃生肖「牛」：資源豐富，但要跨過自我關卡

生肖屬「牛」的職場人們，下半年將「擁有豐沛的工作資源，但必須先跨過自我關卡」！專業命理老師分享屬「牛」的官祿宮身處在廉偵貪狼星和天馬星組合在一起，意味著你在工作將得到貴人相助，也會處理非常多與桃花及異性相關的事，常見的像是主管分配工作任務後，職場人們將會發現這些任務或許讓你很不想做，這就是必須跨越自我的一關！

 

＃生肖「虎」：兩份工作、雙財路，工作運不錯

生肖屬「虎」的職場人們，下半年「擁有兩條財路幫你賺錢」！專業命理老師分享屬「虎」的官祿宮是巨門化權，意味著2023年很容易有兩份主要的工作（財路）要向前進，另外還有天喜這顆星在，代表你在工作上的表現相對討人喜愛，整體來看是個不錯的工作運唷！

 

＃生肖「兔」：容易升官提拔，但要小心爛到極致的爛桃花

生肖屬「兔」的職場人們，下半年「容易升官提拔，但要小心遇到爛桃花」！專業命理老師分享屬「兔」的官祿宮為天相星，代表著你的工作很可能成為一個連結者，加上天魁星跟天鉞星的幫助，職場人們很容易被大企業「升官提拔」，不過千萬要注意，當你升官之後就要小心爛桃花跟著貼上來，絕對不要因為自己升官就有了大頭症！

 

＃生肖「龍」：鳥事多、才華發揮、私底下需整理爛攤子

生肖屬「龍」的職場人們，下半年「工作上遇到鳥事會很多」！專業命理老師分享屬「龍」的官祿宮是天同天梁星坐在裡面，裡面有左輔文曲又有錄存，加上個性有點懶散，被逼著不得不前進，不過因為有科有祿，所以名聲能夠發揮你的才華，雖然2023年宛如一堆爛攤子等著你去收拾，但職場人們都能迎刃而解！

 

＃生肖「蛇」：工作勤奮受提拔，桃花需警惕

生肖屬「蛇」的職場人們，下半年「工作勤奮受提拔，但要小心爛桃花」！專業命理老師分享屬「蛇」的官祿宮遇到武曲七殺加火星坐在這裡面，外加有天魁、天鉞，意味著工作上會有很多表現機會、受到長輩提拔，不過職場人們也要特別留意自己和異性間的分寸界線，很有可能遇到爛桃花後，眼前成就會功虧一簣唷。

 

＃生肖「馬」：海外運勢佳，工作有升遷機會

生肖屬「馬」的職場人們，下半年「海外運勢佳，工作上將有升遷機會」！專業命理老師分享屬「馬」的官祿宮正座太陽、右弼、文昌、鈴星，代表著你的「海外工作」運勢很旺，另外屬馬的官祿宮同時還暗和一顆天魁，下半年很有機會被提拔升官唷，雖然連帶會有潛在的問題，但整體工作的發展是非常不錯！

 

＃生肖「羊」：扮演凝聚大家的角色，無需擔心工作能力

生肖屬「羊」的職場人們，下半年「工作上扮演著凝聚大家的角色，不需要擔心工作能力」！專業命理老師分享屬「羊」的官祿宮是陀螺星，職場人們所執行的每個任務看似關聯性不高，但下半年的工作運勢注定扮演「將大家媒合在一起的角色」，即便你感受到自己無法貢獻，身旁同事也會協助把事情做好。

 

＃生肖「猴」：工作運佳，桃花運強

生肖屬「猴」的職場人們，下半年「工作運勢佳、桃花運強」！專業命理老師分享屬「猴」的官祿宮是天機星跟祿存星，另外還有紅鸞星在裡面，代表著職場人在職場上擁有很多展現自己的機會，且工作上的桃花運很不錯，即便工作不斷地變動，遇到挫折還是能夠順順利利地解決、得到肯定！

 

＃生肖「雞」：轉換突破，需注意得罪他人成為後患

生肖屬「雞」的職場人們，下半年職場運勢尋求「轉換突破，須注意得罪他人成為後患」！專業命理老師分享屬「雞」的官祿宮是微破軍化祿加上擎羊星和天姚星，意味著職場人們工作上會有巨大的轉變，2023整體將會是個快速進展的一年，不過要特別留意可能會傷害和得罪其他人。

 

＃生肖「狗」：注意桃花問題，工作不穩定需低調

生肖屬「狗」的職場人們，下半年職場運勢「務必特別留意桃花問題，且工作不穩定需保持低調」！專業命理老師分享屬「狗」的官祿宮空宮，代表著下半年的工作不是很穩定，另外暗合了貪婪化忌射進來，容易因為桃花問題變得嚴重，2023年建議屬狗的職場人們需「格外低調、穩穩做」，或許事情反而會更順利些唷！

 

＃生肖「豬」：官運穩升，慎防桃花

生肖屬「豬」的職場人們，下半年「官運穩升，不過仍須慎防桃花問題」！專業命理老師分享屬「豬」的官祿宮是天府星正坐，坐在官祿上有天魁，代表著年長的長輩會提拔你，但如同前面所說的，或許因為官位提升容易引來一些異性爛桃花，職場人們務必要潔身自愛，否則眼前的好職位很快就會被調離了。

 

以上為「2023年十二生肖職場運勢」，職場人們測出的結果準確嗎～歡迎跟編輯分享唷！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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