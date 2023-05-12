合體郭台銘熱絡聊天　侯友宜「很開心」：用媽祖慈悲心努力做事

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜今（12）日一同出席板橋慈惠宮媽祖聖誕巡安遶境。活動上兩人未受訪，不過雙方互動熱絡，還不時握手講悄悄話。侯友宜上午10時在新北市議會受訪時表示，板橋媽是郭董重要的宗教信仰，能夠在板橋媽碰見郭董很開心，一起用媽祖慈悲心一起為國家、為人民多做事，讓新北市平安、國家穩定、繁榮。

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



侯友宜受訪時，媒體問到早上是否有與郭台銘說什麼？侯友宜說，今天是媽祖生，媽祖是自己故鄉長期最重要的宗教信仰，每年媽祖生日他都會去祈福祝禱，點起馬炮，讓新北市更好，希望國泰民安、風調雨順。

侯友宜說，今天板橋媽也是郭董重要的宗教信仰，能夠在板橋媽碰見郭董，一起用媽祖慈悲心一起為國家為人民多做事，讓新北市平安、國家穩定、繁榮。

對於郭台銘晚上將於板橋造勢？侯友宜也說，郭本來就在板橋長大，他回家到新北市走走、看看，非常歡迎，畢竟新北市是我們共同成長、見證他茁壯地方，大家一起讓新北更好。

媒體追問，是否有信心藍營未來還能團結？侯友宜回，面對外面挑戰，我們每個人有共同信念、價值，願意為國家人民奉獻努力往前走，「一個人走得快，一群人走得遠」大家攜手加油。

