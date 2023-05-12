新北林口13座特色共融公園　多功能休閒滿足大小朋友

▲小熊公園設置無障礙滑梯並結合可愛小熊圖樣。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

來新北玩公園！110年度起更積極推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融改善計畫」，將市內既有設施老舊、無障礙設施規劃不足的公園進行更新，打造更優質的公園環境，而林口區也有多座特色共融公園，新北市景觀處邀請民眾一同來發掘！

景觀處表示，林口區共有13座特色共融公園，例如以林口地形為設計概念的跳跳糖公園，豐富多彩的地景造型結合彈跳床，是小朋友活動跑跳的好去處；小熊公園設置了無障礙滑梯並結合可愛小熊圖樣，並有沙坑、鞦韆、大型攀爬架等多樣設施滿足不同的遊戲需求；以及捷運主題的樂活公園，長條狀的公園結合步道及沿途多樣化的遊戲及體健設施等。

▲小熊公園有沙坑、鞦韆、大型攀爬架等多樣設施。

林口區為台地地形，為避免強降雨造成周邊地勢較低的地區淹水及土石流等災情，也設置了多座兼具滯洪功能的公園，例如宗北公園、立功公園、井泉公園、立言公園、一品公園、翰林公園及東湖公園等公園，配合滯洪池地形設置各種不同的特色遊具，讓公園結合防洪及休憩的功能。

其中，立言公園便利用滯洪池的緩坡地形，打造以星際冒險為主題的低齡腳踏車練習樂園；立功、井泉及一品公園都有利用滯洪池的高低差打造了小朋友最愛玩的滑梯，讓公園多了許多不同的地景及設施。

▲立言公園利用滯洪池的緩坡地形，打造以星際冒險為主題的低齡腳踏車練習樂園。

農業局長李玟表示，新北市致力於將公園改善為特色共融公園，侯市長任內全市已完成124處，目前新北已有179處，有13座的特色共融公園坐落於林口，各有其特色!想知道更詳細的新北市特色共融遊戲場資訊，都在「來新北玩公園」網站歡迎上網查詢。