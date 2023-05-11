新北板橋435藝術聚落　進駐藝術團隊徵選出爐

▲進駐團隊於435戶外廣場舉辦演出，吸引觀眾目光。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

板橋435藝文特區「435藝術聚落」，包括藝術家工作室、設計孵育工作室及表演藝術團隊等3類別藝術團隊進駐。2023年3類別共同招募新一期的進駐者，自112名申請者評選出藝術家工作室40組、設計孵育工作室6組及表演藝術團隊4組。進駐期限為2023年6月至2025年5月，現為北臺灣最大規模長期藝術進駐聚落。

新北市文化局長張䕒育表示，「435藝術聚落」以「專業扶植表演藝術設計人才」及「產業跨域群聚效益」為目標，開放園區內空間，供多元類型藝術家、表演團隊及設計工作者長期創作與排練規劃使用。此計畫經過多年的經營後，蔚然成為眾多藝術家競相進駐的藝術聚落。

▲進駐招募計畫說明會。



張䕒育說，板橋435藝文特區為一多元開放場域，自2019年起，園區營運逐步從閒置空間利用朝向專業營運模式，建立「435藝術聚落」品牌，逐步建構成新北市多元文化之創作基地。在聚落中能找到許多不同類別的藝術創作者，共同討論、切磋技藝與觀點，分享取得不同資源的「小撇步」，更能彼此陪伴孤獨的創作過程-「知道隔壁房間內也有人一樣在為作品奮鬥，讓人感覺溫暖。」是許多投件者共同的心聲。

此次，進駐招募亦凸顯了對藝術創作空間的需求提升，特別是表演藝術團隊對排練場的需求。今年吸引了14組劇團爭取4個排練場的激烈情況。而435藝術聚落位置的特殊性，也吸引了不少專研「水文」議題的藝術家前來投件，為聚落的在地人文提供新穎視野。

▲進駐劇團找我劇場舉辦親子工作坊。



文化局表示，435藝術聚落之進駐藝術家，未來將透過自身專業與社會教育連結，發展各類具公眾參與性及聚落特色展演活動，持續為新北市帶來多元創意之文化活動。板橋435藝術聚落2023年藝術進駐招募計畫詳細錄取名單，請至「板橋435藝文特區」官網查詢。

▲435進駐創作者交流。