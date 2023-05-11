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「大家說新北排隊就可以買到槍？」　侯友宜：我對黑道永不妥協

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市近日槍案頻傳，新北市議員邱婷蔚下午在議會進行總質詢時問到，網路現在都在說，新北是可以排隊買到槍嗎？新北市長侯友宜表示，他這一生從警最大心願是守護台灣人民，「我對黑道永不妥協」，對黑道只有打擊再打擊、這是他不會忘記的初心。

邱婷蔚質詢時針對治安議題提到，大家關心治安，是因為發生在你我身邊，近期太多槍擊案，搞得新北市民人心慌慌。侯友宜先說，「犯罪是一種社會型態，因此要快速採取嚇阻作用，一定要查源頭，不管是模擬槍還是什麼槍，都要查到，最近這段時間其實花蓮、台南、高雄都有槍擊案，不是單一縣市的問題，中央應該面對治安挑戰，要做整體作戰思維。

邱婷蔚再說，治安是最基本的，她肯定員警辦案，但是人民很煩惱，大家都說「新北可以排隊買槍？」，是不是你、我走在路上就可以買到，大家都很擔心，深怕小孩出門時會遇到這樣的事情。

侯友宜強調，他這一生從警最大心願是守護台灣人民，他是從最基層面對所有歹徒，他毫無懼怕，更不會論生死，一定努力向前行，以前有同仁在面前被歹徒打掛掉，他隔天照樣槍戰，沒有停歇過。

侯友宜說，「我這一生最大志願就是讓人民安心安全，所以我對黑道永不妥協，對黑道只有打擊再打擊，壓制再壓制，無論我今天是不是在新北市，或是哪個地方，雖然我現在不是警察身分，但不會忘記我的初心」。

新北市議員翁震州則質疑，侯友宜2年前曾向黑道宣戰，但自侯從新加坡出訪回來後，新北市一個月就發生4起槍擊案，市府螺絲釘是不是鬆了？陳永福更問侯，是不是他過去擔任刑事局長、警政署長時得罪太多兄弟，現在要選總統所以來「衝你」，講玄一點現在他們來報「老鼠冤」？侯友宜則揮手回應，這不是他考慮的範圍，該做的事還是要承擔。
 

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