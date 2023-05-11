郭董累了？現身台中邀農民站台　忘記大合唱急拉麥克風

▲郭台銘現身台中造勢，連三場大型活動讓郭台銘略顯疲憊。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、許權毅、游瓊華、唐詠絮／台中報導

全力拼代表國民黨參選2024總統大選的鴻海董事長郭台銘，11日晚間到台中舉辦大型造勢晚會，晚間8點站上舞台，現場喊出破2萬人。郭台銘今天邀請了彰化農民及青農站台，高喊會將台灣農產品銷往世界。不過，郭台銘疑似因連三場大型造勢今天略顯力不從心，致詞頻頻看稿，致詞後原本要離去，才發現忘記大合唱，趕緊回頭拉麥克風，主持人也趕緊將準備散場搭遊覽車的民眾喊回，一起唱《世上只有媽媽好》。

今天站台的包括苗栗、彰化縣及南投議長李文斌、謝典林以及何勝豐，台中則有前立委顏寬恒及多位議員站台。據悉此次活動，謝典林透過里長動員了150台遊覽車到台中支持郭台銘。

郭台銘上台致詞時提到主計長說「蚵仔麵線一碗只要20元」的言論讓人生氣，也痛批政府無視原物料價格波動，提不出有效抑制物價的做法，對於通膨無警覺性，

郭台銘也表示，兩岸關係惡化很多東西沒辦法出口到中國大陸。政治問題影響到農民權益，卻看不到政府有更積極的作為；農委會面對農業問題，卻不會用科技的方法來解決，只會拿錢補助，編一堆納稅人繳的行銷預算告訴民眾，政府做的有多好。



郭台銘喊出，如果成為台灣總統，會把台中打造成國際化精密機械製造中心，一定會制定清楚的產業策略，進一步導入AI的技術，幫產業開拓更大的腹地，用自己的國際關係把台灣企業聯合起來帶出去，提升台灣在世界的影響力，由台中帶頭建立「和平的科技島」。