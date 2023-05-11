內湖某私立托嬰中心虐童案　北市重罰102萬＋勒令停業1年

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖某托嬰中心中寶班、大寶班發生多起虐童案件，台北市社會局11日表示，已經完成機構內托育人員不當照顧調查案，但針對機構內管理不善及延遲繳交監視器，一共祭出102萬罰鍰，並且勒令停業1年。

針對內湖私立托嬰中心多起幼兒不當對待事件，台北市社會局11日表示，已完成機構內托育人員不當照顧調查案，綜合研判後，該托嬰中心管理不善，造成多位幼童受到拉扯、搖晃及大力抱摔等對待，對幼童身心發展造成不利影響，妨害兒童身心健康，違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條，因此裁處法定最高罰鍰60萬元，並勒令停辦1年。

此外，社會局提及，該托嬰中心因限改後，仍無法於期限內完整繳交監視器畫面，嚴重妨礙社會局兒保案件調查，所以再祭出最重30萬元裁罰，連同5月2日延遲監視器罰鍰，前後共祭出42萬元罰鍰，整起案件總共祭出102萬元罰鍰並勒令停業1年。

社會局指出，針對托育人員，除了第一波對2名托育人員裁處罰鍰、公布姓名外，本次也再針對第3位托育人員裁罰15萬元並依法公布姓名，3名托育人員前已停職接受調查，裁罰後至少5年不得擔任托育人員。

社會局說，因考量幼童轉換機構須有一定時間，此次將搭配準公共托育補助緩衝期後啟動勒令停業，並加強停業前之托育服務品質管控，每周訪視與查核，以確保照顧品質；同時已啟動關懷機制，針對每個家庭指派專人服務，傾聽了解轉托期待與需求，並於近日將召集就托家長說明相關托育補助規定、提供鄰近托嬰機構、居家托育人員及幼兒園的資源，供家長參考。