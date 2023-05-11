若吊臂落軌道「文湖線煞不住」　北捷：「實體接觸」到異物才會停

▲台中捷運工安意外。（圖／民眾提供）

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線「豐樂公園站」10日因鄰近建築工地吊臂掉落，釀1死10傷悲劇，但中捷11日公布影片，隨車員發現障礙物至撞上共有13秒時間，來不及煞車而釀成憾事。國民黨台北市議員吳世正質疑，北捷文湖線也是無人駕駛系統，若偵測到障礙物，可以煞得住嗎？台北捷運公司總經理黃清信坦言，必須要有實體接觸，偵測到異物後才會停煞。

台北市議會11日下午進行交通部門質詢，吳世正提及，文湖線與中捷都是無人駕駛系統，但中捷意外是吊臂掉下來後，中捷列車仍繼續發車，直至13秒後撞上，但如果有自動化機制的話，照理來說13秒啟動煞車應來得及。

黃清信指出，台北捷運公司10日已有進行內部檢討，文湖線有安全系統，車門或月台門不關閉的話，列車就不會出發，月台區供電裝置如果遇到特殊緊急狀況，可以切斷電力，且列車在站間設有偵測桿，可於車門、月台門拉起把手，阻止列車前進。

吳世正再問，如果文湖線列車已經出站，偵測到障礙物的話可以煞得住嗎？黃清信坦言，異物偵測要靠實體接觸，如果是在空中的話沒辦法，自動化系統必須偵測接觸到異物。吳世正再問，偵測範圍是否要「接觸到實體」，沒有設定一段距離嗎？黃清信說「目前設計就是這樣」。