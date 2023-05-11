出席行政院會談4案　蔣萬安：盼內政部續審社子島區段徵收

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長蔣萬安11日上午特別出席行政院會，向行政院長陳建仁反映4項議題，包括社子島開發案、軌道運輸業電價凍漲，以及警消勤務加給，還有行人地獄議題；蔣萬安表示，內政部次長花敬群已對社子島區段徵收做正面回應，相信內政部願意繼續召集專案小組會議，讓程序繼續往前走。

▲蔣萬安出席院會後受訪。（圖／記者許靖騏攝）

蔣萬安11日上午出席行政院會，會後接受訪問。針對與陳建仁討論哪些市政內容？蔣萬安表示，自己提出了4個案子，包括社子島開發案，該地已經禁建53年，好不容易通過都市計畫、防洪計畫和環評，剩下最後一哩路區段徵收等待核定，內政部至今已召開2次專案小組會議，北市府3月函覆與地方溝通的狀況，希望內政部再召開專案小組會議續審。

蔣萬安提及，第二件事情是談到軌道運輸業電價凍漲議題，希望經濟部可以做研議，因為台北捷運載客量很大，電價佔整個營運成本13％，對地方政府是很沈重的負擔，2022年至2023年累積電價漲幅到34％，希望經濟部可以考量台北捷運載客量、運輸頻繁比率給予協助。

蔣萬安指出，第三點是希望將北市警察勤務加給、消防人員危險職務加給提高至1.5倍，盼中央內政部、行政總處盡快核定，由於北市基層員警勤務沈重且危險性高，加上物價偏高，造成申請外調比例不斷攀升，希望中央可以盡快核定。第四案則是行人地獄，北市府今年推出交通行人友善改善計畫，北市府特別提出2案向中央申請補助，並獲得正面回應。

至於內政部對於區段徵收態度？蔣萬安說，花敬群已有正面回應，「我想他們願意繼續召集專案小組會議，我們希望讓程序繼續往前走。」