列管北捷高架、平面沿線32工地　蔣萬安：軌道若有異物「先阻止發車」

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線「豐樂公園站」10日因鄰近建築工地吊臂掉落，釀1死10傷悲劇，建商與中捷處理SOP備受外界質疑。由於台北捷運文湖線也採自動駕駛系統，台北市長蔣萬安已要求捷運公司一但發現突發狀況，就要先阻止列車發車；另也全面清查121處捷運沿線周邊工程，但據了解真正會影響到捷運的僅只有32處。

▲蔣萬安出席院會後受訪。（圖／記者許靖騏攝）

針對中捷事件震驚社會，北捷、建管處從今起進行全市巡檢，蔣萬安11日上午出席行政院會時表示，要先對逝者表達哀悼之意，也祝福傷者早日康復，自己第一時間請台北捷運公司董事長趙紹廉到台中表達關心、全力協助之意，也請捷運局第一時間派團隊到台中協助相關後續事宜，目前隔音牆已拆除完成。

▲因應中捷列車事故案，文湖線車站11日已針對異物侵入軌道進行程序演練及走位。（圖／台北捷運公司提供，以下皆同）

蔣萬安提及，自己也於第一時間要求捷運公司、捷運局全面清查捷運沿線周邊工程，但其實都有禁限建規定，必須事先提出申請，這部分會再次要求北捷、捷運局貫徹禁限建規定，派員進行相關監工，嚴肅審慎面對，慎防任何事故發生。

蔣萬安指出，北市各局處已經全面啟動相關作業，第一時間清查121處捷運沿線周邊相關工程，並已進行列管，特別是塔式起重機工地，必須即刻進行強化自主巡視檢查，隨時回報檢查時間跟狀況，確保公共安全。

但針對蔣萬安指稱121處捷運沿線周邊工程，由於台北捷運分為高架、平面段及地下段，真正會被影響到的捷運僅高架、平面段，鄰近建物或工程案件為列管32處，並非121處；而台北捷運也於10日現場巡查結果皆無異常，同時已對廠商完成台中捷運案例宣導。

此外，中捷列車與掉落吊臂有150公尺反應距離，結果仍發生反應不及的撞擊事件，同為自動駕駛系統的文湖線是否會做全面檢討？蔣萬安回應，已經要求捷運公司跟捷運局的站務隨車人員，一但發現任何異物進入軌道，有突發狀況一定要先阻止列車發車，同時即刻回報勤控中心。