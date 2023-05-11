　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

列管北捷高架、平面沿線32工地　蔣萬安：軌道若有異物「先阻止發車」

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線「豐樂公園站」10日因鄰近建築工地吊臂掉落，釀1死10傷悲劇，建商與中捷處理SOP備受外界質疑。由於台北捷運文湖線也採自動駕駛系統，台北市長蔣萬安已要求捷運公司一但發現突發狀況，就要先阻止列車發車；另也全面清查121處捷運沿線周邊工程，但據了解真正會影響到捷運的僅只有32處。

▲▼蔣萬安出席院會後受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲蔣萬安出席院會後受訪。（圖／記者許靖騏攝）

針對中捷事件震驚社會，北捷、建管處從今起進行全市巡檢，蔣萬安11日上午出席行政院會時表示，要先對逝者表達哀悼之意，也祝福傷者早日康復，自己第一時間請台北捷運公司董事長趙紹廉到台中表達關心、全力協助之意，也請捷運局第一時間派團隊到台中協助相關後續事宜，目前隔音牆已拆除完成。

▲▼因應中捷列車事故案，文湖線車站今日(5/11)已針對異物侵入軌道進行程序演練及走位。（圖／台北捷運公司提供）

▲因應中捷列車事故案，文湖線車站11日已針對異物侵入軌道進行程序演練及走位。（圖／台北捷運公司提供，以下皆同）

蔣萬安提及，自己也於第一時間要求捷運公司、捷運局全面清查捷運沿線周邊工程，但其實都有禁限建規定，必須事先提出申請，這部分會再次要求北捷、捷運局貫徹禁限建規定，派員進行相關監工，嚴肅審慎面對，慎防任何事故發生。

蔣萬安指出，北市各局處已經全面啟動相關作業，第一時間清查121處捷運沿線周邊相關工程，並已進行列管，特別是塔式起重機工地，必須即刻進行強化自主巡視檢查，隨時回報檢查時間跟狀況，確保公共安全。

▲▼因應中捷列車事故案，文湖線車站今日(5/11)已針對異物侵入軌道進行程序演練及走位。（圖／台北捷運公司提供）

但針對蔣萬安指稱121處捷運沿線周邊工程，由於台北捷運分為高架、平面段及地下段，真正會被影響到的捷運僅高架、平面段，鄰近建物或工程案件為列管32處，並非121處；而台北捷運也於10日現場巡查結果皆無異常，同時已對廠商完成台中捷運案例宣導。

此外，中捷列車與掉落吊臂有150公尺反應距離，結果仍發生反應不及的撞擊事件，同為自動駕駛系統的文湖線是否會做全面檢討？蔣萬安回應，已經要求捷運公司跟捷運局的站務隨車人員，一但發現任何異物進入軌道，有突發狀況一定要先阻止列車發車，同時即刻回報勤控中心。

▲▼因應中捷列車事故案，文湖線車站今日(5/11)已針對異物侵入軌道進行程序演練及走位。（圖／台北捷運公司提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
3歲女童遭輾斃　孕婦承諾：一定會到靈堂致意
快訊／國1直衝緩撞車！　起火狂燒
人妻喇舌公公！　綠夫目睹崩潰：到底跟我爸多久了啦
「淑雅，我們要帶你回去喔」　老父難忍悲傷缺席招魂儀式
36歲泰男星活動中突昏迷！　加護病房急救中
吊臂砸落照發車！　專家：擋關車門可阻開車
台南文蛤大量死亡！　一整片全死光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘週六在板橋辦造勢　「侯家軍」市議員婉拒出席

桃園市立委第五選區藍營3人相爭　舒翠玲退選！臉書曝原因

列管北捷高架、平面沿線32工地　蔣萬安：軌道若有異物「先阻止發車」

行政院「打詐專案辦公室」　5月底成立

為數位身分證成立「個資保護委員會」　行政院：專責推動評估

陳時中稱郭台銘過河拆橋　黃光芹反轟：高端弊端才是真正大菜

赴陸遭遣返「國台辦已道歉」　賴香伶：但未說明台胞證失效原因

台積電技術論壇登場　魏哲家幽默開講「拜託客戶幫忙多說好話」

NCC不給中天換照法院判撤銷　行政院：未否定不予換照理由

出席行政院會談4案　蔣萬安：盼內政部續審社子島區段徵收

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

郭台銘週六在板橋辦造勢　「侯家軍」市議員婉拒出席

桃園市立委第五選區藍營3人相爭　舒翠玲退選！臉書曝原因

列管北捷高架、平面沿線32工地　蔣萬安：軌道若有異物「先阻止發車」

行政院「打詐專案辦公室」　5月底成立

為數位身分證成立「個資保護委員會」　行政院：專責推動評估

陳時中稱郭台銘過河拆橋　黃光芹反轟：高端弊端才是真正大菜

赴陸遭遣返「國台辦已道歉」　賴香伶：但未說明台胞證失效原因

台積電技術論壇登場　魏哲家幽默開講「拜託客戶幫忙多說好話」

NCC不給中天換照法院判撤銷　行政院：未否定不予換照理由

出席行政院會談4案　蔣萬安：盼內政部續審社子島區段徵收

「人間CK」Jennie穿丁香紫迷你裙身材無死角！泰國神顏同場比美

波蘭境內發現不明軍事物體　疑為俄羅斯KH-55巡弋飛彈

詐騙手法+1！收交通違規罰9百簡訊　一刷卡...9千飛了

照顧失能母與家人口角　彰化女坐圳邊大哭！警安撫送回

女團徵選「千人只進40人」　《聲林》歌手化身培訓導師

台南後壁區民宅傳火警　2樓竄出濃煙火舌

郭台銘週六在板橋辦造勢　「侯家軍」市議員婉拒出席

長榮航空「用心、真心、全心」！　連續8年獲SKYTRAX五星級榮譽

兄弟新洋投金安通過體檢　教練團改組風波中赴洲際報到

慶祝母親節！　鹿野、延平鄉公所舉辦模範母親表揚活動

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

多益老師翻譯BNT電郵：建議王必勝上英文閱讀課

三寶陳情被打臉！議員稱「被騙開記者會」超難過

快訊／確定了！　朱立倫鬆口國民黨17日徵召總統候選人

民調：賴清德逾3成獨強　侯友宜24%小輸郭台銘26.2%

五股命案傳是新北副發言人親弟　侯友宜：盼外界給家屬更多空間

綠穿防彈衣問「可否跟黑道喬一下」　侯友宜大怒：議員不能污辱我

快訊／台胞證被註記失效！　賴香伶今赴陸「入境遭擋」

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

吊臂掉落「乘客還在上下車」！議員轟：中捷卸責

民調打平仍提侯友宜？黨內憂「郭台銘再翻臉」　朱立倫這樣說

CNN曾細數「郭台銘投資跳票史」　承諾1.02兆投資都沒兌現

徐巧芯公布郭董錄音　蘇巧慧：「這句話」打臉造謠

預言「郭台銘民調超車侯友宜」　邱毅揭總統選戰精彩大戲

民調：蔡英文7年執政60.29分　「沒功勞也有苦勞」

更多熱門

相關新聞

蔣萬安：盼內政部續審社子島區段徵收

蔣萬安：盼內政部續審社子島區段徵收

國民黨台北市長蔣萬安11日上午特別出席行政院會，向行政院長陳建仁反映4項議題，包括社子島開發案、軌道運輸業電價凍漲，以及警消勤務加給，還有行人地獄議題；蔣萬安表示，內政部次長花敬群已對社子島區段徵收做正面回應，相信內政部願意繼續召集專案小組會議，讓程序繼續往前走。

3家人遭惡男縱火燒死　家屬淚訴「魔鬼即將假釋」憂被報復

3家人遭惡男縱火燒死　家屬淚訴「魔鬼即將假釋」憂被報復

快訊／蔣萬安下令派員支援中捷　北捷、捷運局急奔台中

快訊／蔣萬安下令派員支援中捷　北捷、捷運局急奔台中

王要賭跳海　柯：就想賭吞曲棍球

王要賭跳海　柯：就想賭吞曲棍球

柯文哲：我99.99999％選到底！

柯文哲：我99.99999％選到底！

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北捷運北捷蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

謝忻、小甜甜開撕！

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

《全明星》艾薇認愛吳霏！

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

中捷保全「舉手攔不住」　隨車員錯過煞停時機

快訊／大S證實婚禮4天前「寶寶胎死腹中」

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面