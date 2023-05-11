台北市今恢復250萬人　蔣萬安能增第3副市長？要到6月才算數

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，蔣市府原本預估人口會在2月底、3月初恢復至250萬人，可望增設第3副市長，但後來遲遲沒有到達該數字；民政局11日打開系統，發現5月11日回升到250萬22人，但因為人口統計是以「月計」，所以要等到6月1日結算5月人口數時，才能報中央申請。

台北市民政局11日表示，今日打開民政局系統，發現台北市人口數回升到250萬22人，但因為是單日回升到250萬人，人口數必須以「整個月」來計算，加上22人實在還有變數，所以得持續觀察到5月底，最快6月初確認到達後，才可以跟內政部申請，且也得視台北市長蔣萬安的規劃。

台北市人口數於2022年3月底跌破250萬人，最低剩下246萬932人，直至下半年開始正成長，加上疫情逐漸解封、台商台幹回台灣過農曆春節，使當時民政局長陳永德預估，2月底、3月初就能恢復250萬人口。

但民政局3月統計，台北市人口數截至2月底為249萬133人，距離250萬大關還有9867人的差距，且相較於1月底248萬8043人，僅增加2090人，讓市府原本預期目標250萬人還有一段差額，最終持續緩慢成長，直至5月11日首次回升到250萬22人。