蔡銘軒化身「烏溪OK熊」　合體3Q哥宣誓終結馬文君立委連霸

▲民進黨蔡銘軒（左2）挑戰國民黨馬文君立委連霸之路，3Q哥陳柏惟（左）力挺。（圖／蔡銘軒服務團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

2024年南投縣立委選舉，民進黨提名現任縣黨部主委蔡銘軒出戰第一選區（烏溪線），挑戰已連任4屆的藍營現任立委馬文君；蔡銘軒今天發表競選主視覺設計，傳達愛護鄉土、支持世代交替、青年活力的精神，力求為南投開創新局面。

蔡銘軒今天協同立法委員羅美玲、前基進黨立委「3Q」陳柏惟、黨公職以及支持者於其服務處召開記者會，除以「烏溪人（台語諧音OK啦）」自稱，並選用台灣黑熊作為主視覺設計的主題，強調本土優先，服務處牆面也印上Q版黑熊「烏溪OK熊」和選區6大鄉鎮代表風景及產物，同時推出「烏溪OK熊」的獨家設計T恤、環保杯套以及運動毛巾等各式選舉募款小物。

蔡銘軒表示，陳柏惟在2020年以5073票之差距，在立委中二選區擊敗尋求連任的顏寬恒，終結其家族約30年參選不敗紀錄，他的處境與陳柏惟曾走過的路相似，都相當艱難；此次「3Q哥」與「OK兄」合體，除了經驗傳承，也期盼能為地方帶來求新求變的契機，終結政治世襲、迎接世代交替。

蔡銘軒說，馬文君已擔任立委14年，接下來不妨交由新生代接棒，為南投縣發展注入清流活水；他雖沒有背景和財力、這次參選還會到夜市去擺攤來籌措經費，但從政近9年來，服務耕耘就像台灣黑熊一樣「沒有冬眠」、持續不間斷，期望更上一層樓，將服務範圍從本命區草屯、中寮，擴及仁愛、魚池、國姓、埔里，從中央法規政策著手，強化中央與地方的資源連結，加強推動南投縣活化發展。

蔡銘軒補充，因應「烏溪OK熊」競選主題，將與黑熊學院於5月份舉辦百人座談會及7月青年營隊，期望透過議題討論、國情分析和教育推廣，讓民眾更了解台灣現階段的處境及因應方式，並呼籲選民支持民進黨主席暨總統參選人賴清德。