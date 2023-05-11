柯志恩細數蔡政府執政「七大爛事」　喊話：讓國民黨2024撥爛反正

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨智庫11日上午召開「520蔡政府施政總體檢」民調記者會，公布蔡英文總統的施政不滿意度高達48.6%，智庫執行長柯志恩會後也在臉書細數政府執政「七大爛事」，直言總統、院長已失民心，強調「人民不該過苦日子，下架無能政府才能拚好日子」，喊話「2024讓我們一起『撥爛反正』，重返執政」！

柯志恩強調，蔡政府執政七年來，民眾非常有感，因為只有「爛」一個字可以形容，特別是治安爛、高物價爛、兩岸關係爛，國政荒腔走板、人民苦不堪言。她舉例，第一，什麼都漲、就是薪水不漲，近三年通膨嚴重，高達九成五以上民眾對物價上漲感受深刻，三成多家庭經濟狀況變差，更有近半對台灣未來經濟感到悲觀。

第二，能源政策問題，「摸黑吃飯成常態、產業缺電挫咧等」，六成二以上民眾對未來大規模停電感到擔心，且超過五成反對政府提高火力發電及大規模農地種電，近七成認為應延役核電廠來穩健減核；第三，勞工過勞拚生活，但勞保擺爛將破產，透過精算勞保恐怕將於2028年破產，有近六成民眾擔心領不到勞保年金，特別是20歲到59歲的青壯年最憂心。

第四，空汙傷身體，且空品沒保障，近年空汙造成民眾身體發炎或致癌持續發生，七成民眾感到空氣品質變差，高屏澎鄉親不該淪為次等公民；第五，社會不安、人心不安，高達六成以上民眾感受治安變差，光去年就有超過一萬人以上被網路詐騙，損失高達20.9億元。

第六，新課綱累死教師、學生競爭反降，不僅教師教學負擔增加，孩子學習壓力更大，有近五成民眾不認同新課綱可以提升孩子競爭力；第七，兩岸關係急凍、台海兵兇戰危，超過七成民眾認為兩岸關係變差、近六成擔心台灣將會變成戰場。

柯志恩最後表示，面對人民總總的不安與不滿，總統、院長已失民心，人民不該過苦日子、下架無能政府才能拚好日子，「2024讓我們一起『撥爛反正』，重返執政！」