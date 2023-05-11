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「執政7年結論就是爛」　藍智庫民調：48.6%民眾不滿蔡英文施政

▲▼朱立倫出席「520蔡政府施政總體檢民調發布會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫出席「520蔡政府施政總體檢民調發布會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫今（11）日上午召開「520蔡政府施政總體檢」民調發布會記者會，公布蔡英文總統的施政不滿意度高達48.6%，而且高於滿意度42%，而行政院長陳建仁的不滿意度為34.9%、滿意度43.2%，國民黨主席朱立倫指出，民眾對蔡政府施政最不滿意的前5名，分別為經濟表現、兩岸關係、物價上漲、能源政策與治安問題；另外，蔡英文任內的兩岸關係，超過七成民眾認為變差，超過一半以上的民眾擔心兩岸發生重大衝突或戰爭。

朱立倫致詞表示，智庫這幾個月來開了一系列記者會，以真實數據點出蔡政府的缺失與問題，今天的總體檢就是要讓人民知道，這個政府7年來的結論就是「爛」。

朱立倫說，台灣詐騙治安事件比比皆是，就連高官也與詐騙集團站在一起，民眾感想自然就反應在民調數據，而且政府本應務實推動「非核家園」，但民進黨卻直接關閉核電廠、擺爛，把問題留給未來的政府，兩岸關係問題就更不用講，目前兩岸兵凶戰危，民進黨的台獨主張也從不改變，過去主張台獨萬歲的人，如今已改成務實台獨工作者，過去口口聲聲抗中保台，藉此獲取政治利益，如今又要改成和平保台，把「務實」講得比較大聲，「台獨」變得比較小聲，一切就是為了騙選票。

國民黨智庫執行長柯志恩則指出，智庫與艾普羅民調公司最近於5月6日至8日，合作進行民意調查，結果顯示有95.6%的民眾對台灣物價上漲有感，超過3分之1的民眾認為家庭經濟狀況變差，有半數以上的民眾對未來台灣經濟景氣感到悲觀，在能源政策方面，有62.2%的人擔心今年夏天會停電，54.8%的民眾不接受大規模以農地種電政策，53.6%的人不接受火力發電，68.8%的人贊成核電廠延役。

柯志恩直言，勞保基金預估2028年全面破產，有59.5%的民眾擔心未來領不到勞保年金，而且愈年輕的人就愈擔心，有63.8%的人認為台灣空氣變差，60.7%的人認為台灣治安變差，有47.1%的民眾不認同目前的課綱可以提升下一代學生競爭力，73.1%的民眾認為兩岸關係變差，有57.3%的人擔心兩岸會發生衝突。

本次調查訪問時間是2023年5月6日至5月8日3天，採用電腦輔助電話訪問方式進行民調，共完成1071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

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