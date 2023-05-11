宣明智為郭台銘再辦「挺郭宴3.0」！改邀藍中常委　時間、地點曝

▲宣明智日前宴請立委＆立委參選人餐會，郭台銘親自出席。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統類初選進入短兵相接肉搏戰，鴻海創辦人郭台銘除4場大造勢活動外，企業界好友宣明智8日更舉辦「挺郭宴」邀請立委與立委參選人餐敘，而國民黨主席朱立倫今（11）日也鬆口，17日國民黨會推出最強的（總統）候選人。傳出宣明智下一步將在16日邀請國民黨中常委餐敘，也就是說將會有「挺郭宴3.0」，身為中常委的立委鄭正鈐證實自己會去，但不確定餐會內容是否在挺郭，「出席餐會都很正常吧！」

聯電榮譽副董事長宣明智日前在喜來登飯店宴請國民黨立委與立委參選人餐敘，包括立委參選人徐巧芯、李彥秀、張斯綱、苗栗縣前縣長徐耀昌，以及現任立委江啟臣、林思銘、馬文君、王鴻薇、陳玉珍、鄭正鈐、鄭天財、萬美玲、林為洲、謝衣鳯、張育美、游毓蘭等14人皆出席。

該場活動後，宣明智再度出手，昨天中常會結束後，國民黨中常委陸續接到宣明智辦公室電話，邀約16日晚間同樣在喜來登飯店餐敘，宣辦在電話中稱希望多多了解常委們的想法。不過，記者詢問中常委曾銘宗，他表示有收到訊息但不會出席，雖然他沒有特別問郭台銘會不會出席，但相信郭一定會去。

鄭正鈐則說自己會去，但不確定餐會內容是否在挺郭，現階段大家都很努力，「出席餐會都很正常吧！」但不確定郭台銘是否會親自出席。

宣明智辦公室則回覆，尚在邀請中，不便多說。