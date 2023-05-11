國民黨曝「16型人格測驗」哏圖酸賴清德　朱立倫：還要信liar嗎

▲朱立倫出席「520蔡政府施政總體檢民調發布會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「MBTI 16型人格測驗」近日爆紅，國民黨的IG帳號昨日也Po出了一張模仿該測驗風格，嘲諷民進黨與該黨總統候選人兼黨主席賴清德的哏圖，引爆熱議。國民黨主席朱立倫今（11）日於智庫記者會上指出，賴清德現在台獨講小聲一點，務實講大聲一點，就是為了選舉騙選票，「蔡賴政府人格特質放進去就是liar，現在還說要信liar嗎？」

國民黨在該張哏圖中，取賴清德姓氏的諧音，嘲諷民進黨政府的人格是「Liar」（說謊者），並狠酸民進黨有造詞王、很會虧錢等個性，不只發明了「類火車」、「泛社宅」等新名詞，更蓋出了造價12億卻有許多疏失的新竹棒球場，以及因喊卡恐導致全民得花費10億幫忙買單的數位身分證計畫。

朱立倫對此表示，台灣詐騙治安事件比比皆是，就連高官也與詐騙集團站在一起，民眾感想自然就反應在民調數據，而且政府本應務實推動「非核家園」，但民進黨卻直接關閉核電廠、擺爛，把問題留給未來的政府，兩岸關係問題就更不用講，目前兩岸兵凶戰危，民進黨的台獨主張也從不改變。

朱立倫進一步指出，過去主張台獨萬歲的人，如今已改成務實台獨工作者，過去口口聲聲抗中保台，藉此獲取政治利益，如今又要改成和平保台，把「務實」講得比較大聲，「台獨」變得比較小聲，一切就是為了騙選票，「蔡賴政府人格特質放進去就是liar，現在還說要信liar嗎？」

▲國民黨在Instagram上傳了一張諷刺賴清德與民進黨的哏圖。（圖／翻攝自國民黨Instagram）