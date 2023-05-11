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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮稱因證嚴法師壓力才放行BNT　總統府駁斥：全屬捏造不實

▲▼總統蔡英文出訪友邦、過境美國記者說明會 總統府發言人林聿禪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府發言人林聿禪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

名嘴郭正亮近來在節目上稱政府因證嚴法師相關發言壓力「才決定放行」BNT疫苗，並暗指當中有所謂「商業利益」。對此，總統府發言人林聿禪11日表示，郭正亮的相關談話全屬捏造不實，呼籲部分政治人物勿再以疫情做政治消費，停止不必要的政治操作。

林聿禪說，2021年政府與鴻海/永齡基金會、慈濟基金會、台積電三方，公私合力克服干擾，成功採購BNT疫苗，是台灣遭遇百年大疫期間，透過公私協力，守護國人健康的展現。總統府對於三家捐贈單位，一直都是表達感謝，誠如慈濟基金會今天稍早所發布的聲明，總統府也感恩各界共同努力成就此事。

林聿禪表示，很無奈看到郭正亮身為公眾人物，卻無視言責，以不實言論誤導輿論，總統府對於此類操弄不實訊息、製造對立的行為給予譴責。

林聿禪再次強調，「政府絕不可能阻擋疫苗採購」，並呼籲部分政治人物勿再以疫情做政治消費，停止不必要的政治操作。

黨政人士則說，郭正亮近年來打著民進黨前立委的名號，行走各種統媒、紅媒，但卻在節目上用這類不實的內容來譁眾取寵，甚至是配合操作假風向，近來更在多個接受donate的網路節目上，散播這類不實訊息，「無異於目前最困擾人的網路詐騙」。

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