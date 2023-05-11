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最新民調：蔡英文7年執政表現60.29分　「沒有功勞也有苦勞」

▲▼總統蔡英文出席FAPA四十週年慶祝餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文執政即將滿7周年。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文執政即將滿7周年，台灣民意基金會11日上午發表「國人對蔡英文總統執政7年的評價」即時民調，結果顯示，民眾給出超過及格分數的60.29分，且在20至24歲、35至44歲及65歲以上等年齡區間超出平均。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，全民的總評價是勉強及格，有濃濃的「沒有功勞也有苦勞」的味道。

根據民調結果，當被問到「再過幾天，蔡英文就任總統滿7年，如果請您對她這7年來執政表現打分數，您會打幾分？（0分表示成績最差，100分表示成績最好，60分表示及格）」，結果發現，28.9%覺得非常好，給80分以上；13.9%覺得還算好，給61至79分；18.9%覺得普普通通，給60分；16%覺得不太好，給50至59分；18.6%覺得一點也不好，給0至49分，換句話說，4成3的民眾打出高於60分的及格分數，3成5的人打低於60分的不及格成績，1成9打剛好60分勉強及格的分數，總平均成績是60.29分。

游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，對於蔡總統執政7年，全民的總評價是勉強及格，有濃濃的「沒有功勞也有苦勞」的味道，且相較過去幾次民調結果，包括2016、2017、2018、2019、2022、2023年，共有3次及格，3次不及格，這次7周年成績及格，也是險險地最接近及格邊緣的一次。

游盈隆指出，民調顯示幾點有趣的發現，不同年齡的人有不同的觀感與評價，20至24歲、35至44歲及65歲以上，這3個群組都給出及格以上的成績，而25至34歲、45至54歲及55至64歲這三個群組都給出不及格的成績，更具體地講，20至24歲，給出平均分數64.85分；25至34歲，給出平均分數57.12分；35至44歲，給出平均分數61.38分；45至54歲，給出平均分數56.95分；55至64歲，給出平均分數56.99分；65歲及以上，給出平均分數67.93分。

此外，游盈隆表示，從政黨支持傾向看，不同政黨支持者，對蔡總統執政7年的表現，有截然不同的觀感與評價，民進黨支持者給出平均分數79.47分，國民黨支持者給出平均分數45.15分，民眾黨支持者給出平均分數48.05分，時代力量支持者給出平均分數65.26分，台灣基進支持者給出平均分數81.79分，中性選民給出平均分數57.05分。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2023年5月8至9日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

▼台灣民意基金會發表「國人對蔡英文總統執政7年的評價」即時民調。（圖／台灣民意基金會，下圖同）

▲▼台灣民意基金會11日上午發表「國人對蔡英文總統執政7年的評價」即時民調。（圖／台灣民意基金會）

▲▼台灣民意基金會11日上午發表「國人對蔡英文總統執政7年的評價」即時民調。（圖／台灣民意基金會）

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