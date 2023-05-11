陳建仁上任100天　曝當院長最深感觸：謝謝大家和我一起努力

▲行政院長陳建仁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長陳建仁上任滿100天，談到這些接下位子後最深的感觸，就是看似簡單的每項業務，都需要許多的溝通協調，這「是擔任行政院長最關鍵的工作，所有政策都有目標跟要解決的問題，但也會有成本與責任，怎麼讓政策可以照顧到需要的人，簡化過程並減少衝擊，一步一腳印逐步推進」，謝謝大家一起努力，未來的每一天也要拜託大家做伙打拚，「我們要共同打造溫暖堅韌的台灣」。

陳建仁說，就任100天，這段時間推動的工作像是治水、產業升級的工作就從未停歇，他們不斷在跟極端氣候賽跑，要趕在事情發生前做好準備，是每一任院長都要持續努力的事情。

陳建仁說，過去三年，全球面對疫情的威脅，台灣在國人的團結之下，防疫成績受到世界肯定。走過疫情，政府積極推動疫後特別條例，振興產業、觀光、經濟，更為未來布局，透過交通月票優惠推動大眾運輸工具的使用，也投入農業韌性、中小企業產業智慧化等工作。

陳建仁也提到，近來讓大家最有感的全民共享普發現金，已經有超過2千1百萬人領取，要感謝協助的部會、同仁、夥伴，這獲得非常多民眾的肯定，反映這次發放作業非常親民簡便，這都是一起努力的成果。「這也是我擔任院長工作後，最深的感觸。」

陳建仁說，看似簡單的每項業務，都需要許多的溝通協調，這是擔任行政院長最關鍵的工作，所有政策都有目標跟要解決的問題，但也會有成本與責任，怎麼讓政策可以照顧到需要的人，簡化過程並減少衝擊，一步一腳印逐步推進。謝謝鄭文燦副院長、各部會首長與政委等全體閣員以及所有的行政團隊同仁夥伴，「謝謝大家和我一起努力」。

▲陳建仁上任行政院長100天政績。（圖／行政院提供）