普丁簽署新法「徵召後備軍人」受訓　法律專家：恐逼簽入伍令

▲普丁2022年視察預備役訓練營畫面。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁10日簽署一項法令，要求預備役軍人參加為期2個月的年度例行軍事戰備訓練。然而，有法律專家認為，一旦參加培訓很可能會在軍中面臨簽署被派往烏克蘭作戰合約的壓力。

根據路透社指出，俄羅斯政府網站10日公布一份文件顯示，普丁已簽署法令徵召預備役人員接受例行的年度公民培訓。官方媒體俄新社（RIA）引用普丁簽字的文件指出，這些後備軍人將在2023年參加俄羅斯聯邦武裝部隊、俄羅斯聯邦國家近衛軍、國家安全機構和聯邦安全局（FSB）的軍事訓練。

此前，美媒CNN曾於4月引述西方官員說法稱，克里姆林宮在籌組「做好妥善準備的軍事人力」方面遇到麻煩，但同時也擔心新一波動員激起大眾反彈情緒。據莫斯科時報報導，俄國官媒塔斯社（TASS）採訪的軍事專家Viktor Litovkin宣稱，受徵召的預備役不會被動員前往烏克蘭，只會到營地協助取出長期儲存的軍事裝備，加以維修、拆裝，並檢查軍備狀況是否可用於作戰。

然而，獨立新聞網站Agentstvo援引律師兼運動人士Artyom Faizulin說法指，這些預備役人員可能迫於壓力簽下入伍合約，並被部署至俄烏戰場，「一個待在國防部之下兩個月的人可能會被說服、索求、煽動簽署合約。」上月，普丁簽署一項法律，符合服役條件的人將可能以數位方式收到入伍令，並針對試圖逃避徵召者實施一系列法律限制。

至於普丁本周簽署的預備役軍事訓練徵召令，目前尚未公布確切的實施日期與涉及人數，但按照俄羅斯現行法律規定，拒絕參加訓練營的人將被處以3000盧布（約新台幣1220元）的罰款。