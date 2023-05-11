不認2020敗選！　川普：若我是總統「烏俄戰爭24小時內結束」

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普10日再次拒絕承認他在2020年敗選，重申這是操弄舞弊的結果。川普還表示，如果現在是由他擔任總統，烏俄戰爭就不會發生，「我會在24小時內解決這場戰爭。」

川普（Donald Trump）10日晚間在新罕布夏州市政廳活動接受CNN《今日早報》主播柯林斯（Kaitlan Collins）訪問時，再度重申他並未在2020年敗選，這一切都是操弄舞弊的結果。他提到，政府的監視鏡頭上有數百萬張選票，而這些票全進了投票箱，「這對世界來說是一件非常可悲的事，你看看我們國家發生了什麼，我們的國家已經走向地獄。」

此外，當現場來賓詢問川普，如果他在2024年總統大選中獲勝，是否會特赦涉嫌謀劃2020年1月6日國會暴動案的極右翼「驕傲男孩」（Proud Boys）成員；川普則回應，「我傾向於赦免他們當中的許多人，但不可能赦免每一個。」

另外在選民提問階段，有人詢問是否支持美國對烏克蘭的軍事援助時，川普表示，如果他是總統，這場戰爭就不會發生，「如果我是總統，我將在一天之內、24小時內解決這場戰爭。」他提到，自己會和俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基見面，「雙方都有弱點，也都有優勢，但這在24小時內就會解決，一切絕對都會結束。」

不過，對於烏俄戰爭持續至今，到底誰有可能獲勝，川普則不願正面回應，「我不考慮輸贏，就解決這個問題而言，我們應該停止殺害所有人。」他也提到，歐洲應該平等對待烏克蘭，應該向該國提供更多資金，「他們（歐洲）很有錢。」