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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍5/17徵召侯友宜？　綠黨團提5組合：「侯郭配」戰鬥力200分

▲▼ 民進黨提5國民黨總統組合 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民進黨提5國民黨正副總統組合。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

2024總統大選引發外界關注，新北市議會今（11）日進行總質詢，民進黨團製作5大張海報，上面寫上新北市長侯友宜及五位政治人物的配對分數，包含侯與鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜、黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、民眾黨主席柯文哲，其中，「侯郭配」整體分數最高，戰鬥力達200分。

新北市議員張錦豪、戴瑋姍、林秉宥、顏蔚慈、蘇錦雄今日在團隊總質詢時，戴瑋姍先問，朱立倫今日表示國民黨5月17日將公布2024總統人選，那未來到底誰是代理市長？侯回，專心做新北市長該做的事。戴問，如果侯成功被提名，侯最想跟誰搭擋？「你喜歡郭台銘嗎？」侯回，「我最喜歡我老婆啊！我太太最希望我可以在家裡當大家長，一輩子健健康康」。

▲▼ 民進黨提5國民黨總統組合 。（圖／記者崔至雲攝）

戴再問侯喜歡韓國瑜嗎？侯回，「每個人都是朋友，你也跟我不錯啊，我跟蘇錦雄也很好啊！」戴問，「朱立倫當你副手好嗎？」侯說，「我喜歡大家一起做事，民進黨國民黨大家也常常一起做事啊！」

林秉宥接著說，選總統不可能只有侯友宜一個人，民進黨團借用古老智慧用生肖、星座、易經來幫侯友宜配對一下誰跟侯最合適。

結果顯示，「侯郭配」生肖60分、星座60分、易經80分，總合戰鬥力有200分；「侯韓配」生肖配起來只有20分、星座也只有60分、易經有80分，總分戰鬥力有160分；「侯朱配」生肖40分、星座60分、易經有20分，總分120分；「侯盧配」生肖80分、星座40分、易經40分，總分160分；「侯柯配」生肖60分、星座80分、易經40分，總分則有180分。

▲▼ 民進黨提5國民黨總統組合 。（圖／記者崔至雲攝）

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