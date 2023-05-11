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社會 社會焦點 保障人權

臉書PO文「千磨萬擊還堅勁」　陳致中提前理平頭...準時報到入監

記者吳世龍、陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

民進黨高雄市議員陳致中因在南港展覽館弊案中涉及洗錢，被最高法院判刑1年確定，11日將被發監執行，並且解除議員職務。他今（11日）入監前在臉書發文指出，「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」，並於下午3時20分左右抵達高雄地檢署，面對支持者的加油打氣，他簡單回應「謝謝」，便走進地檢署報到。

▲▼ 陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中理平頭報到。（圖／記者吳世龍攝）

陳致中遭判刑確定後，預定今天下午3點半到高雄地檢署報到，他在下午2時46分於臉書發文說，「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！再多的不捨，請容許致中先跟大家說聲再見，感謝您們的愛與溫暖，讓我知道前面的路一點都不孤單，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！栽培提攜，恩義永銘，千言萬語，平安珍重！當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大。」

▲▼ 陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中提前剃好光頭報到。（圖／記者吳世龍攝）

而陳致中引用的句子出自鄭燮的《竹石》，意指竹子經歷成千上萬次的折磨和打擊依然堅強，不管是酷暑的東南風，還是嚴冬的西北風，它都能經受得住，還會依然堅韌挺拔。

▲▼ 陳致中支持者 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 陳致中支持者 。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳致中支持者到場打氣。（圖／記者吳世龍攝）

陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中最受矚目的「國務機要費案」，因《會計法》修正除罪化，扁珍所涉國務機要費案都已被改判免訴，但仍有南港展覽館、龍潭購地等弊案，讓陳水扁被判刑20年、吳淑珍也被判刑17年6月定讞，但案件都因兩人身體因素停審中。

其中，南港展覽館弊案中，吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

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