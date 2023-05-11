好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓驗出A肝病毒，賣場設置會員專屬退貨櫃台。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

美式賣場「好市多」販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，總計共4.2萬會員有購買紀錄，業者今（11）日於官網正式公告最新賠償方案，不過消保會痛批內容「敷衍了事、對未來健康恐慌補償全忽略」，協會也提出主張包括健康權撫慰金每人2萬元等內容，同時也可協助代位提起團體訴訟。

▼好市多A肝莓賠償方案。（圖／翻攝好市多官網）

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好市多今日公布最新賠償方案，凡於公告回收區間購買到受影響商品的會員，除憑購買記錄全額退費外，另提供所購買商品同等價額慰問金。

此外，凡於公告回收區間購買並曾食用受影響商品之會員，若於最後食用日起60日內（綜合莓：2023年7月1日以前；藍莓：2023年7月9日以前）出現有疑似A型肝炎症狀，至經衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構，經諮詢醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，好市多補助每人新台幣500元的檢測費用。

好市多也說明，會員確診A型肝炎，經主管機關回溯性疫調確認是因食用受影響商品所致者，將負責相關醫療費用。

▲好市多科克蘭冷凍三種綜合莓驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

不過針對上述賠償方案，台灣消費者保護協會卻認為是漠視消費權益，痛批「賠償內容敷衍了事，對引起消費者精神、生活及未來健康恐慌的補償皆忽略掉」。

消保會主張，除了要全額退費、等額3倍懲罰金(重大過失)、全部購買會員都發給A型肝炎抗體IgM檢測費用及健康權撫慰金每位2萬元。另外，消保會也願意協助代位提起團體訴訟。