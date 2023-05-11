　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓退貨，設置會員專屬退貨櫃台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓驗出A肝病毒，賣場設置會員專屬退貨櫃台。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

美式賣場「好市多」販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，總計共4.2萬會員有購買紀錄，業者今（11）日於官網正式公告最新賠償方案，不過消保會痛批內容「敷衍了事、對未來健康恐慌補償全忽略」，協會也提出主張包括健康權撫慰金每人2萬元等內容，同時也可協助代位提起團體訴訟。

▼好市多A肝莓賠償方案。（圖／翻攝好市多官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多A肝莓賠償方案。（圖／翻攝好市多官網）

好市多今日公布最新賠償方案，凡於公告回收區間購買到受影響商品的會員，除憑購買記錄全額退費外，另提供所購買商品同等價額慰問金。

此外，凡於公告回收區間購買並曾食用受影響商品之會員，若於最後食用日起60日內（綜合莓：2023年7月1日以前；藍莓：2023年7月9日以前）出現有疑似A型肝炎症狀，至經衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構，經諮詢醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，好市多補助每人新台幣500元的檢測費用。

好市多也說明，會員確診A型肝炎，經主管機關回溯性疫調確認是因食用受影響商品所致者，將負責相關醫療費用。

▲▼好市多科克蘭冷凍三種綜合莓驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

▲好市多科克蘭冷凍三種綜合莓驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

不過針對上述賠償方案，台灣消費者保護協會卻認為是漠視消費權益，痛批「賠償內容敷衍了事，對引起消費者精神、生活及未來健康恐慌的補償皆忽略掉」。

消保會主張，除了要全額退費、等額3倍懲罰金(重大過失)、全部購買會員都發給A型肝炎抗體IgM檢測費用及健康權撫慰金每位2萬元。另外，消保會也願意協助代位提起團體訴訟。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／中捷意外1死10傷！4工程人員涉3罪交保
獨／看熱鬧？吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30
快訊／鳳梨當爸了？穩交3年突現身「婦產科門診」
1死10傷慘劇…董座「請全場鼓掌」遭罵翻　中捷回應
林威助遭撤換　葉總很驚訝：怎麼可能！
台灣第一家海底撈將熄燈！　地點改這裡
陳致中入監前緊擁吳淑珍　陳水扁：明年母親節再見
李家同罹攝護腺癌！醫示警：前期幾乎無症狀　冒「6徵兆」小心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

子女合請看護「照顧半癱媽」被打槍！理由惹怒媳婦　一票人挺她

天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

企業永續ESG　驊宏資通發動捐血一天百人響應

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開　網笑慘：亡國了

阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

高雄鑿井抗旱解缺水危機　老舊管線卻每天「漏光11萬噸水」

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

子女合請看護「照顧半癱媽」被打槍！理由惹怒媳婦　一票人挺她

天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

企業永續ESG　驊宏資通發動捐血一天百人響應

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開　網笑慘：亡國了

阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

高雄鑿井抗旱解缺水危機　老舊管線卻每天「漏光11萬噸水」

上廁所沒衛生紙！他突聽見這首歌決定「不擦了」　自信走出門：謝謝任賢齊

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

發現喵生剋星！齊瀏海虎斑「眼神死透」　絕望表情笑翻千人

澄清醫院1.8億標北屯2千坪地上權　內行曝可能用途

緯創首季每股賺0.06元　Q2各產品線出貨增溫

伍鐸本周休4天再先發　猛威爾明天一軍初登板

地方特考重大變革　考試院：2024年6月起地特五等併入初等考試

快訊／吊臂砸中捷害1死10傷！4工程人員涉3罪...50萬至20萬交保

爸爸腳開開生出「大頭臭臉巨嬰」　順產照逗樂粉絲：恭喜人犬均安

軍人酒駕超速！開賓士撞電桿爆炸翻落水溝　害死友人下場曝

灰鸚鵡在民宿被狂問「你好」　牠冷回：你要幹嘛？笑翻媽

生活熱門新聞

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

企鵝妹「哪裡遇最多怪人？」　全場點1地：很誇張

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

三總醫遭暴打！名醫揭背後辛酸「恨透巴氏量表」

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

3星座女最讓男人痴狂！第1名擁獨特魅力擅長偷心

苦苓喊取締不良行人　百萬網紅嗆：不懂別亂蹭

第二波梅雨鋒面　「全台雷雨」時間曝

企鵝妹素顏被挖出　她認這2處假的：我是騙子

85李家同罹攝護腺癌　最新病況曝

91歲猛翁嘿咻不靠藥物　妻子超滿意

7寶媽揹嬰滑雪挨轟！滑雪學校道歉了

更多熱門

相關新聞

陳致中「理平頭現身」報到入監　

陳致中「理平頭現身」報到入監　

民進黨高雄市議員陳致中因在南港展覽館弊案中涉及洗錢，被最高法院判刑1年確定，11日將被發監執行，並且解除議員職務。他今（11日）入監前在臉書發文指出，「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」，並於下午3時20分左右抵達高雄地檢署，面對支持者的加油打氣，他簡單回應「謝謝」，便走進地檢署報到。

林書豪喊心愛的　大媽匯錢助蓋孤院

林書豪喊心愛的　大媽匯錢助蓋孤院

吳秀梅：好市多檢討報告不完整要求2周內補件

吳秀梅：好市多檢討報告不完整要求2周內補件

薛瑞元被問「買蛋糕送太太」猶豫有原因

薛瑞元被問「買蛋糕送太太」猶豫有原因

米其林新入選餐廳公布　高雄3餐廳入榜

米其林新入選餐廳公布　高雄3餐廳入榜

關鍵字：

高雄好市多A肝A肝苺消保會

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面