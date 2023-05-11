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林書豪甜喊「心愛的女人」　大媽暈船...衝銀行匯款助蓋孤兒院

▲▼詐團假冒林書豪身分，誘騙女子幫助洗錢 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄大媽愛上詐騙集團「林書豪」，甘願為他衝銀行犯罪 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名59歲黃姓女子是球星林書豪的狂粉，日前她收到林書豪的私訊，對方表達願意和她交往，甚至喊她「親愛的」、「心愛的女人」，讓她心花朵朵開。不料，林書豪卻說他正在募款投資孤兒院，希望她幫忙匯款，但銀行行員察覺有異，趕緊報警處理，還好銀行及時退款，否則黃女差點就淪為詐騙集團洗錢助犯了。

▲▼愛情詐騙 。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民二分局鼎金所員警9日上午10點接獲轄區銀行報案，行員表示，有一名女子要匯款新台幣3萬元到異常帳戶，且不認識匯款對象。

員警趕到現場，該名黃姓女子表示，她是林書豪的粉絲，日前收到「林書豪」臉書私訊，竟然是林書豪本人，欣喜若狂，甚至對方說要進一步交往，她整個人都陷入愛河，願意做忙任何事情。

▲▼愛情詐騙 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼詐團假冒林書豪身分，誘騙女子幫助洗錢 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼愛情詐騙 。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警檢視黃女和「林書豪」的對話內容，發現林書豪句句都離不開「親愛的」，聲稱他正在募款投資孤兒院，需要一名秘書協助處理募款。為讓黃女信服，林書豪更霸氣地說：「你是我的女人」，難怪黃女會「為愛撩落去」提供帳戶，甚至協助轉帳。

所幸行員對於黃女匯款原因察覺有異，通報警方到場後，查證發現黃女匯款的帳戶已遭通報，員警藉分享多件相關新聞案例並耐心勸說下，黃女才驚覺遭愛情詐騙，立即報案並請銀行退款，黃女差點淪為詐騙集團洗錢的幫助犯，對員警及行員的協助表達感激。

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