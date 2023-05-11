消失80多年「武威山烏皮茶」　屏縣特有種11日瑪家栽種

▲武威山烏皮茶北葉國小種植 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一度被認為已絕種的屏東縣特有種「武威山烏皮茶」，經過保種中心的復育，至今已成功復育出3500多株武威山烏皮茶幼苗，為讓武威山烏皮茶回到原生育地落地生根，今(11)日特別選在母親節前夕，於瑪家鄉遊客中心舉行保種植樹活動。由縣長周春米、瑪家鄉公所、辜嚴倬雲植物保種中心與北葉國小學童共同種下60株武威山烏皮茶，象徵重回母親懷抱。

周春米縣長表示，屏東沿山擁有雋永的原民文化、豐富在地物產與得天獨厚的山林景觀資源，特別感謝國立自然科學博物館與保種中心團隊的努力，透過專業保育管道，讓消失80多年的神祕植物武威山烏皮茶復育成功。

她說，武威山烏皮茶不僅是全世界特有種，也是屏東物種，瑪家鄉與來義鄉正是武威山烏皮茶的主要棲息地之一，這次植樹活動標題中的「sisaumaq（音譯：希沙屋瑪）」是排灣族語，意指「歸鄉的路」，今日能在瑪家鄉舉辦植樹活動，就如同帶領它們回家一樣，讓她心中充滿感恩。

縣府農業處表示，武威山烏皮茶以瑪家鄉與來義鄉兩處為主要棲息地，其野外族群數量稀少，屬於嚴重瀕臨滅絕物種，在國立自然科學博物館楊宗愈研究員與辜嚴倬雲植物保種中心研究團隊的努力之下，已成功復育出3,500多株武威山烏皮茶幼苗。

農業處說，武威山烏皮茶過去被稱為「武威山茶」，1918年日本學者佐佐木舜一於武威山採集過，但自此之後就再也沒有人採集到該植物，只能依據文獻資料描述想像它的模樣，成為謎樣的植物。

直到2003年有登山客在屏東山區採集到不知名的植物，送往國立屏東科技大學由楊勝任教授鑑定，判斷這是武威山茶，2004年屏科大學生再次前往採集，並送交國立臺灣大學謝長富教授鑑定，確定這就是消失80多年的神祕植物武威山茶，經重新分類處理後，正名為「武威山烏皮茶」。