4男玉米田裡製毒「旁邊睡覺」　屏東警突襲…抄出293公斤K毒

▲屏東縣政府警察局刑警大隊會同刑事局等單位在東石查獲製毒工廠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子等4人，在嘉義縣東石鄉租用四周都是玉米園的鐵皮屋，用來提煉愷他命，以逃避查緝，屏東縣政府警察局刑警大隊獲報會同刑事局及高雄市、嘉義縣警方經半年佈線，趁他們外出添補日常生活用時，以車攔人查獲，起出293多公斤成品，依毒品危害防制條例送辦，嘉義地檢署調查後10日將全案偵結起訴。

屏東縣警察局刑警大隊獲報林姓、劉姓、吳姓、甘姓等男子，因警方嚴查邊境走私，國內毒品價格較高，覬覦製造毒品愷他命豐厚利潤，利用丁氧羰基愷他命提煉為第三級毒品愷他命，再轉賣他人牟取不法利益。

經派員查緝屬實，立即會同刑事局等單位組成專案小組，報請嘉義地檢署檢察官李昕諭指揮偵辦，專案小組見時機成熟，於1月11日利用林男等4人欲駕車外出補充日常生活用品時，以車堵人，展開攻堅逮捕行動，將4人逮捕，並查扣293.88公所成品及製毒工具。

專案小組發現林姓主嫌，為看顧毒品，竟然將成品全部放置在他睡覺枕頭上方，不怕中毒，訊後依法送辦，檢方聲押禁見4人獲准，檢方10日偵結起訴。

屏東縣政府警察局局長蔡文峰指示，將帶領警察局團隊持續強力執行緝毒工作，讓民眾均能安居樂業，免受毒品荼害。