紙風車劇團　5／12~14屏東連演3場

▲紙風車劇團於5月12~14日在屏東演出。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

紙風車劇團將於5月12日至14日一連三天晚間7點，在屏東獅子國中、崁頂國小、鹽埔國中前重劃區演出《台灣幻想曲》兒童劇。為了讓偏鄉的孩子都有機會觀賞，紙風車文教基金會安排巴士接駁牡丹鄉的孩子一起觀賞，活動免費入場。

紙風車文教基金會發起「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，透過民眾及企業捐款，前往台灣368個鄉鎮市區演出，盼藉由演出與土地連結，感受孩子們的笑容，讓台灣充滿更多希望，一同成為勇敢的唐吉軻德。

這次獅子、崁頂、鹽埔的三場演出是由財團法人吳尊賢文教公益基金會及各界熱心人士所贊助，並獲得屏東縣政府、獅子鄉公所、崁頂鄉公所、鹽埔鄉公所、獅子國中與崁頂國小的全力支持與協助。

屏東縣政府表示，紙風車文教基金會以國家劇院級的演出為所有鄉鎮的孩子帶來驚喜與希望，結合音樂、舞蹈、偶戲…等豐富的視覺變化及戲劇演出，呈現出「創意、美學、愛與關懷」的價值，陪伴孩子進入不一樣的想像世界，讓台灣所有孩子都可以在自己的故鄉「接觸藝術，享受藝術」。

《台灣幻想曲》由紙風車劇團自創「巫婆」品牌，屬於兒童的全新魔法世界，帶領兒童進入巫婆的生活和互動。該劇碼將日常生活中有趣的題材，藉由舞蹈、音樂、燈光、美術，以及創意的編導，變成藝術性與娛樂性兼顧的兒童戲劇。演出作品由紙風車最有經驗的巫婆「巫頂」做為整場演出串場人，跟小朋友說故事。