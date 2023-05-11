桃園市立委第五選區藍營3人相爭　舒翠玲退選！臉書曝原因

▲積極爭取桃園立委第五選區國民黨籍提名的市議員舒翠玲，今天在臉書貼文決定退選，圖為市長張善政與舒翠玲懇談，希望凝聚藍營團結力量。（圖／翻攝自舒翠玲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立委第五選區藍營包括現任立委呂玉玲將尋求連任外，另有市議員舒翠玲、黃敬平等2人爭取提名，原定本月28至30日進行電話民調，但今天出現變數；舒翠玲今（12）日在臉書上決定退選，「成功不必在我！如果我的退讓，能夠促進國民黨藍軍在桃園團結，未來誰最能夠營造團結氛圍，誰最符合良性競爭的風範，我就挺誰！團結就從平鎮開始，沒有不捨也沒有怨懟。」

舒翠玲臉書今天貼文，「看到李明璇為黨奉獻、看到游淑慧為港湖謙退、看到沈智慧讓出台中初選」，市黨部在協調時，每一個人自己都不退，都要別人退，每個人都說，只要他退、我就退！市黨部主委，上午才苦口婆心拜託參選人為了國民黨，不要互相攻擊，不要黨內互打，結果下午兩派人馬就...。」

▲積極爭取桃園立委第五選區國民黨籍提名的市議員舒翠玲，今天在臉書貼文決定退選。（圖／翻攝自舒翠玲臉書）

舒翠玲臉書還提及，「張善政市長憂心忡忡，好不容易去年底桃園才凝聚的力量與希望，不能因為立委初選就讓人民失望，國民黨不缺刀光劍影，國民黨更不缺互揭瘡疤，國民黨缺的是～團結一致。張市長的柔性力量不斷呼喚，好吧，成功不必在我！如果我的退讓能夠促進國民黨藍軍在桃園的團結，未來誰最能夠營造團結的氛圍、誰最符合良性競爭的風範，我就挺誰！團結就從平鎮開始。」

舒翠玲表示，站在黨的立場，考量黨的立場與個人，思考2周才決定退選，整個過程確實很掙扎，未來會全力為2024總統大選與立委選舉輔選。