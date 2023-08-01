　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民進黨立委參選人許展維宣布退選　震撼屏南政壇

▲許展維31日晚於臉書宣布退出立委選舉　 。（圖／取自許展維臉書）

▲許展維31日晚於臉書宣布退出立委選舉　 。（圖／取自許展維臉書）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨提名屏南也區立委參選人許展維(31)日晚在臉書宣佈退選，致目前該選區僅剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳表態參選，引起地方震撼；屏東縣長周春米點名立委莊瑞雄、農委會主委陳吉仲或徵召刺客參選。而國民黨雖有3位現任縣議員表態，但迄今還在評估，致該選區選情更加混沌。

許展維在臉書發表退選，表示「心，很沈重…但，顧大局是必要的抉擇！我要在此宣佈，退出下屆屏南立委選舉。」他說，20年的黨公職生涯，親力親為做著選民服務工作，一天接上百通電話是常事，但只要案件得到解決，選民臉上綻放的笑容就是支持我政治路上向前邁進的動力，也因此，當屏南選區要一位在地服務的立委當靠山時，便義無反顧，並且得到民進黨提名參選。

許展維指出，因為短報政治獻金案牽扯到司法，他配合偵查交待清楚，當天仍被以20萬元交保，未來會配合調查，釐清事實，一定會證明清白。第一時間最擔憂的是，個人事件傷害到鍾愛一生的民進黨，影響明年的總統大選，於是透過臉書表明自己會用最高道德標準來做後續處理。

許展維臉書全文如下：

20年的黨公職生涯，我親力親為做著選民服務工作，一天接上百通電話是常事，但只要案件得到解決，選民臉上綻放的笑容就是支持我政治路上向前邁進的動力，也因此，當屏南選區要一位在地服務的立委當靠山時，我義無反顧，並且得到民進黨提名參選。

因為短報政治獻金案牽扯到司法乙事，我配合偵查交待清楚，當天仍被以20萬元交保，未來我會配合調查，釐清事實，一定會證明清白。但我在第一時間最擔憂的是，個人事件傷害到鍾愛一生的民進黨，影響明年的總統大選，於是透過臉書表明自己會用最高道德標準來做後續處理。

果然，各社群網路開始似是而非地捏造事證影射、人格毀滅，甚至攻擊團隊、民進黨，牽扯總統大選，操作者多來自同一陣營，我深深知道，這群人為了維護私利，沒有不敢做的事，但我害怕的是，這場攸關台灣未來前途的總統大選，會因為潑髒水的泥淖模糊焦點，我因此陷入不安與長考。

這時，一位放暑假回家的年輕人特別來找我，他小學曾在我成立的免費課後輔導班上課，他說，他很了解我的服務不分貧富階級，對人很好，現在是有人在網路帶風向、蓄意扭曲，他安慰我說，老天一定會保護好人，要寬心；當下，我紅了眼眶。

覺得心酸的原因是，只要是接觸過的人都知道我在政治路上堅持的清廉價值，如今面對一個貪污被重判，為維護家族政治生命及利益推出政三代的對手，竟然還要被他們攻擊，情何以堪？

選？不選？來來回回地思量，夜不成眠，想著那一群跟我有相同理念的好兄弟、好姐妹的期待，想著年少時閱讀美麗島雜誌的悲憤心情，腦海中突然閃過，如果不是因為認同及支持民進黨，我怎麼會政治路一走20年，這個領悟讓我不再猶豫！

我知道，總統大選要贏、國會過半才是我要的，我個人坦蕩，一定坦然面對司法，證明自己的清白，但當下，我不能讓人以此當藉口，影響整體總統、立委大選！

我決定退出下屆屏南立委選舉，絕對不會推出我的孩子接班參選，更不會無所不用其極地跟國民黨合作，我會堅定捍衛我的政治信仰與價值。

謝謝這一段時間支持我，陪伴我的好朋友，未來，阿維為屏東、為台灣打拼的初衷沒變，相信人在做，天在看，烏雲終會散去，太陽將會升起！

ET快訊
羅嘉翎領銜跆拳連摘3銀　中華隊單日3銀3銅！男籃也締驚奇
卡努路徑南修！這天起「半個台灣有雨」
胡瓜罕見台上大暴哭！
丹丹漢堡廣東店結束營業　粉絲含淚送別

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前副署長妻舅遭爆占公務車位　警察局長指示：即起收回

民進黨立委參選人許展維宣布退選　震撼屏南政壇

快訊／新莊工廠「全面燃燒」濃煙沖天　居民嚇：在家都聞到塑膠味

挺刺青師「私刑正義」大翻車！正義哥被罵爆困惑了：為何要道歉？

熱死？曾助「皮包骨3兄弟」　彰化6連霸里長下田猝逝

快訊／屏東重機騎士閃車急煞！重摔再撞左轉車亡

花蓮中興橋2機車對撞「1死1傷」！疑28歲無照男跨雙黃線釀悲劇

小學生拿椅子要砸人！老師「阻擋回推」孩子摔倒　被判緩刑

遊覽車擦撞塞爆新莊　「狂司機」竟開上國道載客！警騎車鳴笛追

新北警欠百萬賭債竟淪詐團車手　前同事驚見「自己人」出手抓人

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

不爽老婆被超跑載走！　賓士逆向攔停藍寶堅尼

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

康康被認成NONO急否認「孩子才4歲」　突爆小鐘「前女友剛離婚」他嚇到冒汗

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

前副署長妻舅遭爆占公務車位　警察局長指示：即起收回

民進黨立委參選人許展維宣布退選　震撼屏南政壇

快訊／新莊工廠「全面燃燒」濃煙沖天　居民嚇：在家都聞到塑膠味

挺刺青師「私刑正義」大翻車！正義哥被罵爆困惑了：為何要道歉？

熱死？曾助「皮包骨3兄弟」　彰化6連霸里長下田猝逝

快訊／屏東重機騎士閃車急煞！重摔再撞左轉車亡

花蓮中興橋2機車對撞「1死1傷」！疑28歲無照男跨雙黃線釀悲劇

小學生拿椅子要砸人！老師「阻擋回推」孩子摔倒　被判緩刑

遊覽車擦撞塞爆新莊　「狂司機」竟開上國道載客！警騎車鳴笛追

新北警欠百萬賭債竟淪詐團車手　前同事驚見「自己人」出手抓人

超惱人Bug！微軟Windows 10、11「1指令無效」　上班族隔天崩潰了

北京暴雨疏散5.2萬人「門頭溝5鎮」手機斷訊　6條河破洪水紀錄

前副署長妻舅遭爆占公務車位　警察局長指示：即起收回

花蓮近海00:38發生規模4.4地震　最大震度2級

自駕超越特斯拉？Honda、Sony「首款電動車」將搭載最新高通晶片

民進黨立委參選人許展維宣布退選　震撼屏南政壇

快訊／新莊工廠「全面燃燒」濃煙沖天　居民嚇：在家都聞到塑膠味

澤澤恩恩買玩具！蘇智傑砲轟金孫締造明星賽一紀錄

韓諧星來台合體具俊曄！「出門都跟著老婆」甜揭大S互動：很有趣

俄國曾同意售台「14艘潛艦」　學者揭密李登輝時代軍購秘辛

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

社會熱門新聞

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

新莊工廠陷火海　塑膠臭味蔓延

獨／曾騙正妹護理師　棒棒堂EDD又詐250萬　

挺刺青師私刑正義被罵翻！正義哥：為何要道歉？

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

曾助皮包骨3兄弟　6連霸里長猝逝

即／屏東重機騎士「閃車急煞」重摔亡

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

R6騎士麗寶賽道自撞亡…現場影片曝光！

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

即／嘉縣東石民宅火警　1男多處燒燙傷亡

小學生拿椅子要砸人！老師「阻擋回推」被判緩刑

冤保母自責「聽托育站長的話」接彫博案　社會局回應了

花蓮中興橋2機車對撞！1死1傷

更多熱門

相關新聞

涉政治獻金等案交保　立委參選人許展維：坦然面對

涉政治獻金等案交保　立委參選人許展維：坦然面對

現任屏東縣議員、也是民進黨屏南立委參選人許展維涉嫌違反政治獻金及採購法，屏東地檢署指揮檢調人員搜索相關處所，帶回許展維夫婦及廠商進行訊問，訊後諭令20萬元交保。許展維20日在臉書PO文「一定坦然面對」。這起事件是否對屏南地區立委選情投下變數，有待觀察。

拿補助蓋集貨場變豪宅　立委參選人道歉

拿補助蓋集貨場變豪宅　立委參選人道歉

基隆立委參選人遭羈押　張秉鈞臉書宣布退選

基隆立委參選人遭羈押　張秉鈞臉書宣布退選

即／立委參選人爆貪汙！與父母3人遭裁定羈押

即／立委參選人爆貪汙！與父母3人遭裁定羈押

民進黨心疼林飛帆退選？　周玉蔻批「刻意放話」

民進黨心疼林飛帆退選？　周玉蔻批「刻意放話」

關鍵字：

許展維立委參選人退選屏南地區

讀者迴響

熱門新聞

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

即／丹丹漢堡廣東店結束營業　粉絲含淚送別

快訊／李玟姊姊崩潰哭斷腸　突淒厲慟喊：他害死了我妹妹！

快訊／李玟老公Bruce、2繼女「神情呆滯」　網哭一半氣炸：來幹嘛？

胡瓜罕見台上大爆哭！出道40年情緒失控

鳳梨直播「低頭鞠躬2次」！向保母一家道歉

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

米可白經紀人太兇！IG暴增千粉絲

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

颱風預報「為何圈越畫越大？」　氣象局解密

快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳

YT廣告變超長該買Premium？網讚1功能：夠本了

世大運中華男籃奇蹟　13分贏地主中國

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

更多

最夯影音

更多
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面