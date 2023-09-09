楊志良要郭台銘退選！郭辦回應了　曝因「家暴失言」雙方已鮮少聯繫

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前衛生署長楊志良才以鴻海創辦人郭台銘的「主流民意大聯盟」國政顧問身分為郭站台不久，近日卻投書媒體，喊話郭退選。對此，郭辦發言人黃士修表示，先前郭辦要楊志良為家暴相關失言公開道歉，讓楊對他非常不高興，甚至拍桌嗆「再講下去，我就要罵三字經了」，儘管最後楊道歉了，但後續就不大跟郭辦聯繫。黃說，無論楊歸隊理由為何，郭辦都尊重，但希望楊回想當初的憂心，正是因國民黨本位主義，讓整個在野陷入困境。

針對楊志良的投書，黃士修9日表示，楊宣稱一開始就希望郭台銘退選，全力支持國民黨全代會提名的侯友宜，但這跟當初說法不同，現在理由也很奇怪。若因連署所費不貲就該退選，把錢捐給健保專戶，那麼每場總統選舉，花費都遠超連署，楊豈不主張台灣取消總統選舉？

黃士修也說，即使郭台銘不參選，這幾個月來侯友宜和民眾黨2024總統參選人柯文哲，完全沒有合的氛圍，藍白兩黨還互打，在郭參選前，楊志良就憂心在野各路人馬困局，並不是郭參選後才亂成一團。

黃士修強調，楊志良出身國民黨，無論其歸隊理由為何，郭辦都尊重，但還是希望楊回想當初的憂心，正是因為國民黨本位主義，讓整個在野陷入困境。

另外，黃士修提及，郭台銘參選前確實向楊志良請益政策，包括低收入戶、輕生、家暴等社會問題，而楊給了很多建議，郭辦非常感激。郭認為，這些議題應被更多人知道，於是邀楊參加新竹和高雄的活動，登台演講，但楊可能因氣氛過熱，痛批民進黨到忘我程度，不慎說出「家暴是因為不能打蔡英文，才去打老婆小孩」失當言論。

黃士修透露，郭台銘當下覺得不妥，但基於禮貌，輪到郭講話時，只好多講經濟民生，不希望焦點變成謾罵民進黨，且當天記者會上，郭也緩頰楊是有些脫稿。對於被無端捲入的家暴受害者，郭辦建議楊在記者會上公開道歉，但當天下午，楊開記者會顯然對他非常不高興，拍桌怒嗆「再講下去，我就要罵三字經了。」據說後來有長輩幫忙溝通，楊晚上終於改口，願對受家暴者道歉。

黃士修說，他知道楊志良心理不舒服，「我等於是逼他把話吞下去」，但對這種嚴肅議題，該怎麼做就怎麼做，「我也好、郭董也好，不可能去認同那樣的失當言論」，所以這一段時間，「楊署長大概就沒怎麼跟我們聯繫」。