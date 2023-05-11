「517挺侯大會」是布達授證典禮　新北警澄清：2019年就辦過

▲新北市長侯友宜被視為最有可能的國民黨總統候選人，5月17日民防、義警、義交三個大隊將於新莊舉辦餐會，外傳是「挺侯餐會拚徵召後首場造勢」引起議論。 （圖／記者崔至雲攝）

記者戴上容／新北報導

新北市長侯友宜被視為最有可能的國民黨總統候選人，5月17日民防、義警、義交三個大隊將於新莊舉辦餐會，外傳是「挺侯餐會拚徵召後首場造勢」引起議論。新北市警察局澄清，這是布達授證典禮，市長以民防總隊指揮官身分受邀參加頒發派令，且該典禮於2019年4月23日就曾在新莊典華餐廳辦過，方式及規模相同，並非造勢活動。

新北市政府警察局澄清，依民防法及內政部函頒「112年度民防團隊整編實施計畫」規定，本局辦理相關民力任務隊整編工作，中央主管機關為內政部，地方主管機關為直轄市、縣市政府，由直轄市、縣（市）政府首長(市長)兼任民防總隊指揮官。

民防總隊各級幹部任期與直轄市、縣市首長相同，於首長就職之年度實施整編，本次活動將頒發義警、民防、義交中隊長以上共87位幹部派令，援例市長以民防總隊指揮官身分受邀參加頒發派令，並於會後舉辦餐會，慰勞辛勞。

這項布達授證典禮係由民防、義警、義交三個大隊所主辦邀請，活動經費亦由三個大隊共同負擔，本局係依據民防法規定協助典禮相關儀程，於4月6日即開始簽辦，定於5月17日舉行，「非近日才簽辦」。

會中邀請貴賓除市長外，尚有本市志工大隊長、警友會理事長；民防、義警、義交、志工協進會理事長及地方仕紳等人，參加人員為民防、義警、義交等相關幹部及本局相關幹部與工作人員，共計66桌。另2019年4月23日就曾在新莊典華餐廳舉辦，舉辦方式及規模均相同。本次活動係循例辦理，並非媒體報載配合造勢等情。

▲ 邀請函 。（圖／新北警察局提供)