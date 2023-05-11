郭正亮稱「美國喜歡侯論調」　侯友宜：該與國際創造更多對話

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜被視為國民黨2024大位熱門人選，民進黨前立委郭正亮指出，美方不希望台灣成為中美關係的變數，因此侯友宜之前提的「反台獨」、「反一國兩制」，美方比較能接受。對此，侯友宜11日回應，於情於理於法，「我們就是中華民國」，能夠跟國際友人深化關係，創造更多的對話，這是大家該努力攜手共進的。

郭正亮10日在《下班瀚你聊》節目指出，現在藍、綠兩黨差距小，侯友宜在議會答詢時表態「反對一國兩制」、「反對台獨」，這樣的論調，美國會欣賞。

侯友宜回應指出，於情於理於法，「我們就是中華民國」，中華民國每一個國民、每一個政府官員都有責任，在國際局勢困難的底下，能夠跟國際友人深化關係，創造更多的對話，這是大家該努力攜手共進的。

媒體也問到，國民黨台北市議員李明賢認為，若鴻海創辦人郭台銘聲勢繼續壯大，最後可能會反超？侯友宜說，不管面對所有的挑戰，相信郭董事長跟大家都會同心齊力，守護國家，愛台灣人民。

另，對於郭台銘中午受邀參加黃埔建軍大會，似乎想要搶軍系票源，且本週六還要在金門發表和平宣言，這些動作似乎想跟侯友宜做出區隔？對此，侯友宜表示，面對郭董一心一意想為中華民國、為台灣這一塊土地努力做事，相信大家有共同的價值跟信念，尤其他是警界出身，也是憲兵受訓，所以在軍警這個共同的一個想法，「保家衛國，大家一起來」。

