明道大學欠薪3個月又跳票！教職員聯合提告　校方140字喊話

▲彰化明道大學教職員聯合提告支付薪資命令。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

被教育部列為專輔學校的私立明道大學，因積欠教職員薪資而遭教育部2度裁罰共30萬元，教職員工原以為5月10日會將積欠3個月薪資撥款又再度跳票，已知包括在職及離職50多名員工，向法院提告支付命令，校方今天以140字對外說明，除了對同仁深感抱歉，也承諾董事會爭取在31日能將資金挹注到位，解除專輔限制。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月31日，但明道大學教師在去年底出面指控校方未發放薪水，在教育部發函督導後，校方於今年農曆年前補發去年11月薪資，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，至今仍積欠2到4月份薪資，共3千多萬元。

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▲彰化明道大學教職員聯合提告支付命令。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於校方在5月1日校方通知將發放積欠薪資款項，原來校方在通知信後方還加註「尚未完成撥付」，最後是空歡喜一場，近日陸續有現任及多名已經離職的教職員工，大約超過50人到彰化地院提告，要求校方能優先支付薪資款項。而有教職員私下透露，目前尚欠達薪三個月，極端影響教職員工生計，財務不正常已經影響學生學習及學校正常運作，事態嚴重，請學校「正式行文」給教育部高教司，請求介入協助學校的薪資問題。

明道大學回覆說明，本校確實已連續3個月(2月、3月、4月)無力撥薪，在連續多次未實現撥薪承諾下，對於仍競競業業在教學及工作崗位上的同仁們學校深感抱歉。

校方表示，董事會仍努力爭取於5月31日前能資金順利挹注到位，以解除教育部專輔限制；同仁基於家庭生計以及個人權益，在理性與法治程序上的作為，校長表示予以尊重。