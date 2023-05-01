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保全低薪工時長「為何一堆年輕人搶當」　內行人曝3大優勢

▲▼管理員,保全,社區。（示意圖／記者黃可昀攝）

▲保全低薪工時長「為何一堆年輕人搶當」，內行人曝3大優勢。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

每個人心中的「理想工作」條件各有不同，有人在乎薪資、有人在乎時間，也有人在乎工作內容。一名網友疑惑說，保全時薪只有120、130元左右，每天工作時間也非常長，為何還有一堆年輕人願意做，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢以「保全時薪超低，為什麼一堆年輕人還想當」為題表示，保全一天工作可能長達12個小時，每月扣掉勞健保後的薪水實領可能才2萬多元，時薪只有約120至130元，「怎麼還一堆年輕人趨之若鶩跑去當保全？」

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▲▼年輕人搶當保全？內行揭內幕薪資 全場羨慕：不一定比社畜累。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼年輕人搶當保全？內行揭內幕薪資 全場羨慕：不一定比社畜累。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友認為，保全的薪資其實沒有原PO形容的這麼低。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人認為，保全薪資其實不低，早已超過2字頭，有人說「我認識的都4萬起跳」、「朋友社區徵保全都3萬快4萬了」、「2萬多？那是公務機關的委外保全吧」、「早就4、5萬了」、「我們社區35K，上班都在玩手機，很爽」。

另外也有網友提出保全的優點，分別是空閒時間多、工作相對輕鬆，有人說，「我覺得大樓的CP值比較高，可以睡覺或追劇，認真的人還能讀書」、「其實地點對的話，不一定比工時8小時的社畜累啊」、「躺著賺啊，手機滑好滑滿」、「躺著賺，還可以看劇看股票」、「我問過啊，有個少年是說他要準備考公務員」。

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