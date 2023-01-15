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教部補助老舊校舍屋頂防水隔熱　6年共2.3億元「76校受益」

▲▼教育部協助高中改善校園老舊屋頂更新，圖為雄女改善後狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部協助高中改善校園老舊屋頂更新，圖為雄女改善後狀況。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部為了協助改善直轄市及縣市立高中老舊校舍屋頂問題，由國教署辦理「直轄市及縣市立高級中等學校補助經費計畫」，從106年至111年期間，總共補助76校、84案，核定金額達2億3485萬元，包括高雄女中的體育館及圖書館也因此受惠。

國教署指出，現行直轄市及縣市立高中多由國中改制為高中，多數校舍屋齡超過20年以上，校舍屋頂的防水塗層，經過長期風吹日曬，功能逐漸下降，每逢豪大雨期間，校舍常有滲漏水的情況產生，除了會產生積水導致鋼筋鏽蝕降低建物耐久性外，另有部分設施設備也因滲漏水而損壞，讓修繕費增加又無法徹底改善，許多學校均會透過申請本計畫改善老舊屋頂問題。

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為了改善上述問題，提升與美化校園環境整潔，國教署辦理「直轄市及縣市立高級中等學校補助經費計畫」，提供直轄市及縣市立高級中等學校改善老舊校舍屋頂，及施作防水隔熱修繕工程。

▲▼教育部協助改善校園老舊屋頂更新，圖為雄女改善前狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部協助改善校園老舊屋頂更新，圖為雄女改善前管線凌亂狀況。（圖／教育部提供）

以高雄女中為例，國教署表示，該校體育館及圖書館興建已逾30年，校舍屋頂因長年使用，防水塗層老化失效，以致屋頂滲漏情況嚴重，危及室內球場地板，造成地板損壞，學校基本維運費用日益增加，在國教署補助下，分區改善屋頂防水隔熱塗層，另將洩水口疏通，調整洩水坡度，確定改善滲漏水問題後，再重新鋪陳新的室內球場地板，讓教學環境空間更加友善。

另在新北市立錦和高中北辰樓及觀日樓校舍屋頂，長期經歷日曬雨淋，原先採用之金屬防水層出現漏洞及裂縫，造成房屋結構及設備損壞，走廊積水也容易造成師生滑倒受傷。國教署表示，透過分年申請國教署計畫經費，將既有鋼構除鏽油漆，屋面鋼桁嚴重鏽蝕處進行補強檢修，以水泥加強基座，使其更加牢固，並更新屋頂鋼板，讓校舍屋頂完善防水隔熱的效果，提供師生舒適學習環境。

▲▼教育部協助改善校園老舊屋頂更新，圖為錦和高中校舍改善前狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼教育部協助改善校園老舊屋頂更新，上圖錦和高中校舍改善前狀況，下圖為改善後狀況。（圖／教育部提供）

▲▼教育部協助改善校園老舊屋頂更新，圖為錦和高中改善後狀況。（圖／記者許敏溶攝）

國教署指出，協助改善校園老舊屋頂更新，除維護校舍安全外，更可以隔熱降溫，以減少能源的耗損。將持續爭取編列相關經費，協助直轄市及縣市立高級中等學校改善校園老舊空間，營造更安全優質的教學環境。

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