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鼓勵家長參與孩子成長　國教署推動宣導「多管道共助學生」

▲▼家長熱切關心教育問題，參與人數突破現場所備座位數。（圖／教育部提供）

▲家長熱切關心教育問題，參與說明會人數突破現場所備座位數。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

面對108新課綱推動，為使家長瞭解當前教育制度及興革，教育部國教署補助地方政府及民間團體，辦理「促進家長參與學校推動十二年國民基本教育計畫」，希望透過學校、家庭與社會教育三管齊下，協助父母瞭解子女、陪伴子女成長，並建立和學校良好的溝通管道，讓學生在學習的過程中透過適性發展，找到更適合自己的學習方向。

為了讓家長瞭解當前教育制度及興革，並紓緩現代國中生升學壓力、有效推廣十二年國民基本教育政策，國教署每年持續培訓專業講師，補助地方政府及民間團體辦理相關計畫，以彰化縣政府為例，由二水國中校長吳建中主講「十二年國教的基本意義」、「十二年國教施行後的升學制度」作為宣講重點。

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▲▼彰化縣二水國中校長吳建中親自宣講十二年國教的基本意義與升學制度，提供家長最近距離的指導及協助。（圖／教育部提供）

▲彰化縣二水國中校長吳建中親自宣講十二年國教的基本意義與升學制度，提供家長最近距離的指導及協助。（圖／教育部提供）

國教署表示，透過吳建中主講，提供家長更完整的十二年國教的基本理念與升學制度等相關資訊，不但增進了親師彼此間的互動與連結，會中家長也提出如變更就學區條件、實用技能學校與一般技術群科的差異等疑問，也都得到講師解惑，更有學區國小的家長到校聆聽。

在民間團體部分，每年辦理國小至高中家長宣導說明會的全國家長教育協會也指出，有計畫且有系統的辦理家長宣導，可使資訊管道暢通，讓家長對資訊有充分掌握及自由的選擇權。以國中新生家長說明會為例，以期許孩子美好的未來作為說明會的主軸，引導帶入包括：學生在校園的生活學習、課程教學、適性輔導、親師合作、親子溝通等，以及國中教育會考等單元內容，最後安排家長座談來彼此資訊的分享交流。

▲▼透過說明會，釐清家長過往普遍以成績評價孩子的迷思。（圖／教育部提供）

▲透過說明會，釐清家長過往普遍以成績評價孩子的迷思。（圖／教育部提供）

國教署表示，家長的鼓勵是孩子成長過程中不可或缺的重要因子，透過本計畫推動，希望能讓家長瞭解到共同參與重要性，除了能共同為教育貢獻一份心力，也能強化親師親子良性互動關係，並鼓勵學生透過適性發展找到適合的學校就讀。

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國教署教育部二水國中108新課綱

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