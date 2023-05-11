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社會 社會焦點 保障人權

粉塵散開才知事情大條！關鍵13秒煞不住　中捷曝：隨車員情緒激動

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落釀成1死10傷慘劇。今(10日)中捷公布當下「奪命1分鐘」監視器畫面，並還原事發時間序；中捷站務中心主任張仍瑞也透露，昨第一時間訪談該名隨車員，但她情緒相當激動，初步結果是都有依照SOP做處置，並無違失。

▲▼台中捷運事故，隨車員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲當前方粉塵逐漸散去，隨車員才發現事情大條，急忙通報並嘗試停車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

張仍瑞表示，中捷是無人駕駛系統，並配置隨車人員，隨車員值勤的主要任務就是，列車到站、離站自動化開啟車門時，必須要踏出車廂，警戒並持續觀察旅客進出狀況，維護旅客安全，避免被車門夾到。

當時隨車員也在車門開啟時依照標準作業程序，踏出車廂觀察旅客，後來車門關閉，隨車員也回到車廂並跟著列車出發，當下有看到保全示警手勢，但一時之間無法意會，當她回過頭，看到前方粉塵散去、逐漸清晰看到障礙物時，距離撞上只剩下13秒。隨車員眼見事態緊急，一手拿無線電緊急通報行控中心、另一手則嘗試從值勤包中掏出駕控台蓋板鑰匙，試圖緊急剎車，無奈時間太過匆促，來不及反應，造成不幸結果。

張仍瑞說，昨天與該名隨車員訪談，她情緒非常激動、起伏很大，可以理解當時非常緊張，「但她仍堅持到最後一刻，她的勇氣令人可佩，我們以她為傲。」中捷調查，該名隨車員均依SOP處置，初步未發現違失。

▼中捷表示，隨車員堅持到最後一刻，勇氣令人可佩。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中捷運事故，隨車員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中捷運事故，隨車員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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