中捷恐怖41秒曝光！　他驚覺「站務員1動作」原來超重要

▲台中捷運被砸，月台監視器錄下吊臂砸下瞬間。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中捷運綠線「豐樂公園站」昨（10）日因鄰近建築工地吊臂掉落，釀1死10傷悲劇，雖然建商應負起最大責任，不過中捷碰上緊急情況的SOP，也引發不少質疑聲浪。對於這起憾事，就有網友立刻想到列車長、站務員都會做出的一個關鍵動作，不禁感慨「這樣就能避免台中捷運的意外了。」

台中捷運局今公布監視器畫面，還原事發的恐怖41秒，當時列車駛入月台後不久，前方約150公尺處即發生吊臂墜落砸穿隔音牆事故，儘管保全迅速反映通報，同時示意列車停下；然而，隨車員當下沒看懂保全手勢，最終列車迎面撞上吊臂，炸出大量粉塵。

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隨著事發時間軸曝光，許多人不禁質疑，中捷平時的訓練、遇突發情況的SOP也該檢討，就有網友在《ETtoday新聞雲》粉專下留言，「這讓我想到台鐵的發車，站務員會有一個指差確認的動作，檢視車輛前方有無異狀、檢視車輛後方有無異狀，無問題後打手勢給駕駛員，然後才發車，這樣就能避免台中捷運的意外。」

▲車廂內乘客站在窗前查看。（圖／記者鄧木卿翻攝）

說到「指差確認」的動作，包括台灣高鐵、台鐵、北捷、高捷、部分客運公司都有在使用，而這個作法源自於日本，最初用於鐵路事業，在各程序中以眼望物件、手指指著物件、同時口誦確認、心手並用及集中精神，以達到減少人為失誤導致意外的效果，後來廣泛運用到建造業、製造業及機電工程等。

先前就有北捷乘客好奇，為何司機員要對空比手畫腳，就像畫符咒一樣。對此，台北捷運公司解釋，「每當列車即將發車時，司機員都在隔空比畫，指差確認是藉由手勢動作導引視線，確認每一扇車門及月台門都順利關上，並從監視器畫面再次確認，司機員才能回到駕駛室讓列車再次出發，雖然是小小的動作，但卻是為了守護所有旅客的安全。」

另外，也有不少網友認為，應該是要檢討始作俑者、制度面，而非基層員工，「教育訓練不夠充份吧」、「現在開始甩鍋給基層了？」「應該要統一有發生怎樣的情況，需要哪些手勢，這樣隨車員可以依照手勢即時應變」。